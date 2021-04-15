Лукашенко рассказал о предложении Алиева «поднять Армению»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлом предлагал восстановить Карабах и «поднять Армению». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
Как пояснил белорусский лидер, через него соответствующее предложение было передано в Ереван. «Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить», — привел он слова Алиева. При этом от Армении требовалось согласиться на мирное урегулирование конфликта в непризнанной республике, однако «бывшее армянское руководство отказалось от этого».
«Одно из предложений, когда он мне сказал: «Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению. <...> Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», — процитировал Лукашенко Алиева.
Точную дату разговора президент белоруссии не назвал, но отметил, что этот разговор состоялся, когда нефть стоила дороже 100 долларов за баррель.
Армения и Азербайджан спорят о статусе Нагорного Карабаха почти 30 лет. В ноябре 2020 года президенты Азербайджана, Армении и РФ опубликовали совместное заявление о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Для контроля за соблюдением перемирия Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев, которые пробудут там по меньшей мере до 2025 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не мели чепухи ЭТО ГРУЗИЯ И БЫЛА.
В СССР ине было никакой Грузии. А,была грузинская ССР.Как кто то мог у кого то что то оттяпать если вся территория страны общенародная собственность на интернациональных основах населявших ее граждан ..административное деление с историческими названиями , странно в данном политэконгмическо. Контексте понимать как национальное чего то оттяпывание...почти все курорты побережья были построены и находились в хозяйственном подчинении различных организаций и предприятий всего СССР,Местные органы власти не имели к их управлению отношения пока сепары буржуинские замеса их не объявили типа национальной собственносттю региона оторванного ими у всего трудового народа страны.
Свято о о о о й, ничего не знает, ну свят о о о й. Я вас просветлю, найдите редкое издание,, ВКПб КПСС в постановлениях и резолюциях,,. Там всё есть кому когда и как передавлось ,как разруливалось. Там даже есть как у Грузии оттяпали часть Кахетии ,а у Горской республике часть Дагестана, ну а про армянские земли помолчу. Там найдёте и про Талыш -Муганскую респ., Красный Курдистан.
Каких соседей ,в СССР все народы и народности были равны ,земля была общей интернациональной общенародной собственностью Административное деление для организации жизни не имело отношения к национальности . В Баку и везде, всегда жили все кто хотел как и всюду ,работали на равных правах ,по единой тарифной сетке оплаты труда,Ипшники и частные предприниматели жили на одних правилах налогов ипр.Но когда этнические ОПГ стали делить рынки ,коррупционным путем ,по группе крови начался сепаратизм ипр.особенномти рыночных отношений конкуренции ,взаимной ненависти в том числе на этнической почве . СССР не был приемником царизма а,страной с новыми прогрессивными смыслами для людей труда всех народов и народностей его населявших в одинаковой степени
Лукашенко реально крут! Нам бы такого Президента!