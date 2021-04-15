Лукашенко рассказал о предложении Алиева «поднять Армению»

09:05 15.04.2021

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлом предлагал восстановить Карабах и «поднять Армению». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

Как пояснил белорусский лидер, через него соответствующее предложение было передано в Ереван. «Я не называю сумму даже, которую вот я сразу готов заплатить», — привел он слова Алиева. При этом от Армении требовалось согласиться на мирное урегулирование конфликта в непризнанной республике, однако «бывшее армянское руководство отказалось от этого».

«Одно из предложений, когда он мне сказал: «Слушай, ты передай армянам, ты с ними в хороших отношениях, я готов восстановить не только Карабах, но и поднять Армению. <...> Передай им, чтобы мирно урегулировали этот вопрос», — процитировал Лукашенко Алиева.

Точную дату разговора президент белоруссии не назвал, но отметил, что этот разговор состоялся, когда нефть стоила дороже 100 долларов за баррель.

Армения и Азербайджан спорят о статусе Нагорного Карабаха почти 30 лет. В ноябре 2020 года президенты Азербайджана, Армении и РФ опубликовали совместное заявление о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Для контроля за соблюдением перемирия Россия направила в Нагорный Карабах миротворцев, которые пробудут там по меньшей мере до 2025 года.