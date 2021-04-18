Times узнала об отправке кораблей ВМС Великобритании в Черное море

Два корабля военно-морских сил Великобритании направятся в Черное море в мае, сообщила газета The Times со ссылкой на источники. По сообщению издания, Великобритания намерена маневром выразить солидарность с Киевом и НАТО в свете усиления военной активности России у границ Украины.

По информации источников газеты, эскадренный миноносец и фрегате отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и направятся через пролив Босфор в Черное море. Их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth с самолетами F-35B и вертолетами Merlin. HMS Queen Elizabeth останется в Средиземном море из-за запрета на навигацию авианосцев в Черном море.

Миссия ВМС Великобритании, частью которой являются маневры в Черном море, была объявлена в феврале, до обострения ситуации близ Украины, отмечает газета. Ранее США отменили решение отправить свои корабли в Черное море, чтобы не создавать большее напряжение, отмечает "Коммерсант"

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.04.2021, 15:58
    Гость: Шмекс

    Спроси это у Шойгу со товарищами. Зачем они даже с Каспия пригнали корабли и с Балтики. Неужто казачки засланные?

  2. 18.04.2021, 15:24
    Гость: Опять

    нагло-сакское подлейшество куда-то лезет. Ностальгия по имперскому могуществу задолбала. Все эти уроды прямо рвуться организовать в Черном море кладбище западлатых кораблей.

  4. 18.04.2021, 15:05
    Гость: Виктор

    Пан Джон Смит, вы свято верите, что НАТО за ваши интересы положит свою голову на плаху, под русский гиперзвуковой ядерный меч? Что-то НАТО не вписалось за вас в 2014 году, когда вы кричали, уходя из русского Крыма: - Америка с нами! А ведь тогда у России еще не было Авангардов, Кинжалов, Цирконов, Посейдонов, Пересветов, Буревестников! Тогда только начали летать Калибры.

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