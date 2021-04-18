Times узнала об отправке кораблей ВМС Великобритании в Черное море

10:42 18.04.2021

Два корабля военно-морских сил Великобритании направятся в Черное море в мае, сообщила газета The Times со ссылкой на источники. По сообщению издания, Великобритания намерена маневром выразить солидарность с Киевом и НАТО в свете усиления военной активности России у границ Украины.

По информации источников газеты, эскадренный миноносец и фрегате отделятся от авианосной ударной группы ВМС в Средиземном море и направятся через пролив Босфор в Черное море. Их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth с самолетами F-35B и вертолетами Merlin. HMS Queen Elizabeth останется в Средиземном море из-за запрета на навигацию авианосцев в Черном море.

Миссия ВМС Великобритании, частью которой являются маневры в Черном море, была объявлена в феврале, до обострения ситуации близ Украины, отмечает газета. Ранее США отменили решение отправить свои корабли в Черное море, чтобы не создавать большее напряжение, отмечает "Коммерсант".