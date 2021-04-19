«Росатом» исключат из тендера на АЭС в Чехии

10:21 19.04.2021

Российская госкорпорация «Росатом» будет исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) Дукованы в Чехии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли страны Карела Гавличека.

По его словам, "Росатом" будет выведен из возможности участия в тендере в течение нескольких дней. Это связано с разгоревшимся дипломатическим скандалом между Чехией и Россией.

Отмечается, что заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", которая была сооружена в 1985-1987 годах по советскому проекту, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP.

Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.