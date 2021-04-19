«Росатом» исключат из тендера на АЭС в Чехии
Российская госкорпорация «Росатом» будет исключена из числа кандидатов на участие в тендере на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) Дукованы в Чехии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра промышленности и торговли страны Карела Гавличека.
По его словам, "Росатом" будет выведен из возможности участия в тендере в течение нескольких дней. Это связано с разгоревшимся дипломатическим скандалом между Чехией и Россией.
Отмечается, что заявки для участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы", которая была сооружена в 1985-1987 годах по советскому проекту, подали российская госкорпорация "Росатом", американская Westinghouse, китайская China General Nuclear Power, французская EdF и южнокорейская KHNP.
Победитель тендера должен быть определен не позднее 2024 года. Само строительство блока должно быть начато в 2029 году, а завершиться в 2036 году. Стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Великая она чем? Что 40% населения ходит на ведро, не имея никакой канализации? Или что 35 миллионов россиян находятся за чертой бедности? Тогда да, она велика в своей нищете! А Европа газ купит у Катара. Или США. Или Норвегии. Если есть деньги, то товар найти не проблема. СССР тоже в свое время щеки важно надувал. И где теперь тот СССР?
Чехи не дураки - продолжают использовать мирный атом.
Вестингауз обязательно сделает в Чехии второй Чернобыль, а то Европка сильно заскучала в своем благополучии.
Сделать ничего нельзя, если ты фуфло. А Россия великая страна. И зависимость её от Европы минимальна. Это Европе нужен наш газ, чтобы Германия удержалась как лидер.
А времена прекрасные: не надо никого терпеть, и можно оставаться самим собой. Тем более в предверии войны.
О как! Страна, у которой наибольшая продолжительность жизни. Где живут люди которые не знают слово бедность, которые могут спокойно летать по миру, которые уважают закон, обеспечиваю себя всем сами. И при этом имеют очень мало земли, практически не имеют полезных ископаемых. Я вообще-то по наивности считал это примером. И заметте, они все сделали-а это не будущая форма глагола.