В Чехии допустили высылку всех российских дипломатов
Возглавляющий МИД Чехии вице-премьер Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Об этом чиновник сообщил во вторник, 20 апреля.
«Я готов ко всему. Даже на построение отношений с нуля. В этом случае мы отправим всех их домой», — написал он в своем Facebook.
Днем ранее МИД Чехии объявил, что работа посольства в Москве фактически парализована, так как там осталось всего пять человек. В этой связи Чехия обратилась к другим странам Евросоюза с просьбой помочь в функционировании диппредставительства.
18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Праги 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые чешская сторона считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014-го.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ждём, когда Роспотребнадзор обнаружит в чешском пиве фосфаты, а автомобили "Шкода" признает основным источником ДТП.
Ну и хрен с ними. Чехи не настолько великая нация, чтобы сожалеть о разрыве дип. отношений с такими. Да мы ещё помним, как вы Гитлеру производить оружие и технику помогали, были его союзником. А я еще помню, как от вашего Карела Готта меня в свое время тошнило, и от фильмов ваших, и от Лелика с Болеком тоже.
Интересно, а на какие отношения с "0" надеются чехи? разрыв дипотношений может на долгие годы заморозить этот статус.
Лично по мне, так пускай разрывают, чехи для РФ по сути чемодан без ручки, который нам предлагают потаскать за кем то.
Чехи вторые вслед за поляками сами без ЕС подписались под санкциями против РФ, и вместе с поляками громко возмущались ответными контр санкциями.
столько, сколько было необходимо получить оборудования и техники для индустриализации
Холуи в угоду своим хозяевам готовы окончательно разрушить отношения с Россией - ну и флаг им в руки. Всё это имеет примерно такое же значение как если бы какое-нибудь африканское племя пожаловалось в ООН что Петров с Бошировым им ловушку для бегемотов поломали - вот какая агрессивная Россия!