В Чехии допустили высылку всех российских дипломатов

19:16 20.04.2021

Возглавляющий МИД Чехии вице-премьер Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Об этом чиновник сообщил во вторник, 20 апреля.

«Я готов ко всему. Даже на построение отношений с нуля. В этом случае мы отправим всех их домой», — написал он в своем Facebook.

Днем ранее МИД Чехии объявил, что работа посольства в Москве фактически парализована, так как там осталось всего пять человек. В этой связи Чехия обратилась к другим странам Евросоюза с просьбой помочь в функционировании диппредставительства.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Праги 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые чешская сторона считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014-го.