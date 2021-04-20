В Чехии допустили высылку всех российских дипломатов

Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Возглавляющий МИД Чехии вице-премьер Ян Гамачек допустил высылку из Праги всех российских дипломатов. Об этом чиновник сообщил во вторник, 20 апреля.

«Я готов ко всему. Даже на построение отношений с нуля. В этом случае мы отправим всех их домой», — написал он в своем Facebook.

Днем ранее МИД Чехии объявил, что работа посольства в Москве фактически парализована, так как там осталось всего пять человек. В этой связи Чехия обратилась к другим странам Евросоюза с просьбой помочь в функционировании диппредставительства.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Это были ответные меры на высылку из Праги 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые чешская сторона считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014-го.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 23:30
    Гость: Кстати

    Ждём, когда Роспотребнадзор обнаружит в чешском пиве фосфаты, а автомобили "Шкода" признает основным источником ДТП.

  2. 20.04.2021, 23:30
    Гость: Сократ

    Ну и хрен с ними. Чехи не настолько великая нация, чтобы сожалеть о разрыве дип. отношений с такими. Да мы ещё помним, как вы Гитлеру производить оружие и технику помогали, были его союзником. А я еще помню, как от вашего Карела Готта меня в свое время тошнило, и от фильмов ваших, и от Лелика с Болеком тоже.

  3. 20.04.2021, 23:30
    Гость: ABCD

    Интересно, а на какие отношения с "0" надеются чехи? разрыв дипотношений может на долгие годы заморозить этот статус.
    Лично по мне, так пускай разрывают, чехи для РФ по сути чемодан без ручки, который нам предлагают потаскать за кем то.
    Чехи вторые вслед за поляками сами без ЕС подписались под санкциями против РФ, и вместе с поляками громко возмущались ответными контр санкциями.

  4. 20.04.2021, 23:18
    Гость: храпу

    столько, сколько было необходимо получить оборудования и техники для индустриализации

  5. 20.04.2021, 23:07
    Гость: советский инженер

    Холуи в угоду своим хозяевам готовы окончательно разрушить отношения с Россией - ну и флаг им в руки. Всё это имеет примерно такое же значение как если бы какое-нибудь африканское племя пожаловалось в ООН что Петров с Бошировым им ловушку для бегемотов поломали - вот какая агрессивная Россия!

Все комментарии (21)
Выбор читателей
«Из "партнеров" американцы официально превратились в "противников"»
«События в США в 60-е годы 19 века и события в СССР в конце 80-х годов 20 века очень похожи. И там, и там – кризис целостности»
Задержаны кавказцы, избившие курсантов Военно-медицинской академии
Как мигранты вытесняют коренное население России из школ
Избранное
Зачем России новая орбитальная космическая станция
«У него не было реальных сторонников в российском обществе, но у него были хозяева и в российской элите, и в структурах Запада. И его оберегали, пока не пришло время готовиться к выборам»
5 советов начинающему кулинару
23 февраля по-прежнему остается всенародным праздником
Как очистить садовые подушки? 5 шагов к чистой наружной мебели
Властью облеченный, но не просвещенный: как чиновники добивают науку в России
Кинопремьера «Зоя»: Развенчание развесистой лжи
Самые популярные острова Эгейского моря
Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей
12 апреля 1961 года - выдающееся достижение Советского Союза
«Если в государстве нет идеологии, то, по факту, в нём доминирует власть денег, прикрытая смесью либертарианства и псевдопатриотизма»