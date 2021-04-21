Путин о событиях в Белоруссии: все делают вид, что ничего не происходит

14:29 21.04.2021

Владимир Путин прокомментировал недавние события в Белоруссии, когда была предотвращена попытка государственного переворота и убийства президента страны Александра Лукашенко.

"Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли, сказал президент России в своем послании к Федеральному Собранию.

Он напомнил, что участники заговора дали признательные показания: "Задержанные участники заговора признались, что готовилась блокада белорусской столицы, в том числе городской инфраструктуры и средств коммуникации, отключение энергетических системы Минска. Это означает, что велась подготовка к массированной кибератаке".

При этом Путина возмутила реакция других стран на это событие. "Все делают вид, что вообще ничего не происходит", - заявил Путин.