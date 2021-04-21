Путин о событиях в Белоруссии: все делают вид, что ничего не происходит

Владимир Путин прокомментировал недавние события в Белоруссии, когда была предотвращена попытка государственного переворота и убийства президента страны Александра Лукашенко.

"Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли, сказал президент России в своем послании к Федеральному Собранию.

Он напомнил, что участники заговора дали признательные показания: "Задержанные участники заговора признались, что готовилась блокада белорусской столицы, в том числе городской инфраструктуры и средств коммуникации, отключение энергетических системы Минска. Это означает, что велась подготовка к массированной кибератаке".

При этом Путина возмутила реакция других стран на это событие. "Все делают вид, что вообще ничего не происходит", - заявил Путин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.04.2021, 19:48
    Гость: Переворот сам Лука и устроил.

    В очередной раз устроив самовыборы, и занимаясь безакононием, издевательством и насилием над белорусами. Не удивляйтесь, если следующие выборы " элегантно выиграет" его Коленька, на лет 30 этак, "чэстнага" президентства. Для чего был 1917год? Вы что не понимаете, что эти "словоплеты" намерены властвовать вечно, (да уже и властвуют подольше некоторых царей, императоров).

  2. 21.04.2021, 18:36
    Гость: blog2038,.

    Пока что Бийден таких поводов не давал, а вот с Лукашенко история совсем иная.
    .
    PS. Не пытайтесь заниматься дешёвым переводом стрелок, вы выглядите смешно.

  3. 21.04.2021, 18:15
    Гость: Станиславский

    Не верю! Никакой живой сцены.Никакой интриги.Безобразный отстой режесуры с пузатыми мужиками!
    Вот Видео со Скуратовым было намного привлекательно интригующим.Там и бабы были голые,и интригующая невнятность.Хотя если честно сказать:"Скуратовская баня"-та ещё пустышка.

  4. 21.04.2021, 18:01
    Гость: stalker

    "Задержанные участники заговора признались, что готовилась блокада белорусской столицы, в том числе городской инфраструктуры и средств коммуникации, отключение энергетических системы Минска. Это означает, что велась подготовка к массированной кибератаке". Ух ты. Это как же интересно двое задержанных собирались столицу Белоруссии "блокировать" ? С помощью своих клонов ? И при этом они же должны были осуществить "массированную кибератаку" на энергетические системы Минска. А атомную бомбу на резиденцию президента этой страны они не собирались сбросить ? А почему бы нет ? Чем масштабнее ложь, тем в нее легче поверить.

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