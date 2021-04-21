Путин о событиях в Белоруссии: все делают вид, что ничего не происходит
Владимир Путин прокомментировал недавние события в Белоруссии, когда была предотвращена попытка государственного переворота и убийства президента страны Александра Лукашенко.
"Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе высших должностных лиц — это уже слишком! Все границы перешли, сказал президент России в своем послании к Федеральному Собранию.
Он напомнил, что участники заговора дали признательные показания: "Задержанные участники заговора признались, что готовилась блокада белорусской столицы, в том числе городской инфраструктуры и средств коммуникации, отключение энергетических системы Минска. Это означает, что велась подготовка к массированной кибератаке".
При этом Путина возмутила реакция других стран на это событие. "Все делают вид, что вообще ничего не происходит", - заявил Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В очередной раз устроив самовыборы, и занимаясь безакононием, издевательством и насилием над белорусами. Не удивляйтесь, если следующие выборы " элегантно выиграет" его Коленька, на лет 30 этак, "чэстнага" президентства. Для чего был 1917год? Вы что не понимаете, что эти "словоплеты" намерены властвовать вечно, (да уже и властвуют подольше некоторых царей, императоров).
Пока что Бийден таких поводов не давал, а вот с Лукашенко история совсем иная.
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PS. Не пытайтесь заниматься дешёвым переводом стрелок, вы выглядите смешно.
Не верю! Никакой живой сцены.Никакой интриги.Безобразный отстой режесуры с пузатыми мужиками!
Вот Видео со Скуратовым было намного привлекательно интригующим.Там и бабы были голые,и интригующая невнятность.Хотя если честно сказать:"Скуратовская баня"-та ещё пустышка.
"Задержанные участники заговора признались, что готовилась блокада белорусской столицы, в том числе городской инфраструктуры и средств коммуникации, отключение энергетических системы Минска. Это означает, что велась подготовка к массированной кибератаке". Ух ты. Это как же интересно двое задержанных собирались столицу Белоруссии "блокировать" ? С помощью своих клонов ? И при этом они же должны были осуществить "массированную кибератаку" на энергетические системы Минска. А атомную бомбу на резиденцию президента этой страны они не собирались сбросить ? А почему бы нет ? Чем масштабнее ложь, тем в нее легче поверить.
ЭТО КТО?
Мировая закулиса?
А у нас почему молчок?