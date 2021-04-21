Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов

10:40 21.04.2021

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о призыве резервистов на военную службу. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Принятая инициатива вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Это позволит властям оперативно доукомплектовать резервистами военные части, пояснили в пресс-службе главы государства.

Там также отметили, что закон повысит боеспособность армии «во время военной агрессии», уверяют власти и позволит своевременно «среагировать на внезапные угрозы национальной безопасности».

Подписанным законом Владимир Зеленский начал реформу системы военкоматов на Украине. На их базе будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Кроме того, будут упорядочены вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.