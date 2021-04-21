Зеленский подписал закон о призыве на военную службу резервистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о призыве резервистов на военную службу. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Принятая инициатива вводит новый вид военной службы — военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Это позволит властям оперативно доукомплектовать резервистами военные части, пояснили в пресс-службе главы государства.
Там также отметили, что закон повысит боеспособность армии «во время военной агрессии», уверяют власти и позволит своевременно «среагировать на внезапные угрозы национальной безопасности».
Подписанным законом Владимир Зеленский начал реформу системы военкоматов на Украине. На их базе будут созданы территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Кроме того, будут упорядочены вопросы воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не путай теплое с мягким.Резервисты на Украине - это не срочники, как у нас. Это в основном люди, уже прошедшие боевые условия АТО, а позднее и ООС. То есть имеющие боевой опыт. А сейчас находящиеся по сути в запасе. Кто уволился по окончании контракта. А кто ушел на гражданку, когда война утихла и приняла позиционный характер. Напомню, что даже по данным украинского МО, через АТО и ООС прошло 350 тысяч человек. Вот их и собираются призывать на переподготовку. И 90% из них туда пойдут без принуждения, по своей воле. Как делали ранее в 2014-2020 годах.
Призвать то можно. Вопрос в том, что без соответствующей подготовки толку от резервистов не много. Это просто бесплатное пушечное мясо и не более того. Кроме того, в отсутствие мотивации и стимулов воевать никто не захочет. И при первом удобном случае разбегутся. Это, кстати, касается не только Украины, но и России. Я заметил, что система подготовки резервистов у нас поставлена не очень хорошо.
картина Традиционная и разыгрывалась Неоднократно -ивреи Организуют войну.. между русскими, между слявянами, вообще в мире.
вопрос конечно, насколько хохлы тупые, что бы умирать за интересы Кагала?
они уже показали феноменальную тупость, посмотрим как глубоко она их заведет.
Зря тут ёрничают наши ура-патриоты. Этим указом Зеленский по сути формирует вторую армию по принципу Швейцарии. Теперь все резервисты будут иметь возможность регулярно проходить переподготовку по месту жительства. А также это позволит намного быстрее поставить под ружьё население в случае такой необходимости. Фактически Украина идет к тому, что станет второй Швейцарией в плане обороны, у которой всё население является скрытой армией - у каждого дома хранится боевое оружие. А вот это уже очень сильно ухудшает планы вождей Кремля на успех в ходе потенциальной военной кампании против Украины.
война спасёт власть глобалистов
укры - разменная монета
глобалисты отправят укров с деревянными автоматами на пулеметы не моргнув глазом
интересно, что сами укры-то думают? аль зомбоящик мозги промыл?