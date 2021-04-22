Путин выступил на климатическом саммите Джо Байдена

Президент России Владимир Путин выступил на организованном Джо Байденом климатическом онлайн-саммите. 

Он призвал все страны объединиться в рамках совместных международных проектов по борьбе с изменением климата и отметил, что Москва рассмотрит преференции даже для зарубежных компаний, готовых работать в области чистых технологий.

«Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблем изменения климата, как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем», - цитирует «Интефакс» слова Путина.

Также он рассказал, что основой в борьбе с эмиссией парниковых газов остаются договоренности по линии ООН.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.04.2021, 23:39
    Гость: Uhu

    Нет никакого "кремля" - есть кремлевская колониальная администрация. Она участвует в том, что хозяева прикажут.

  3. 22.04.2021, 21:52
    Гость: Евг_Мед

    Стоит призвать ООН к деятельности по ограничению и сокращению расхода человеческих, энергетических и материальных ресурсов в такой всеобщей сфере как милитаризм.
    Представьте, миллионы человек, сотни тысяч единиц авто- и бронетехники, десятки тысяч самолетов и вертолетов, тысячи кораблей и подводных лодок постоянно задействованы на лоне матушки Земли.
    Вот где массовое, не эффективное, ничем не оправданное потребление и столь же массовое загрязнение.
    Именно об этом стоит подумать и поговорить лидерам мирового сообщества.

  4. 22.04.2021, 21:52
    Гость: замечание вскользь

    Вы, в первую очередь, а за вами и другие давно капитулировали перед этими самыми. Году, эдак в 1985, сразу после 40-летия Победы и пошло...

  5. 22.04.2021, 21:50
    Гость: со стороны

    Мало ли чего хочет президент Зеленский, хотя вовсе не факт, что хочет восстановления отношений. Дело в ином: даже если представить "немыслимое", кто ж ему даст?

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