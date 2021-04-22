Путин выступил на климатическом саммите Джо Байдена

16:53 22.04.2021

Президент России Владимир Путин выступил на организованном Джо Байденом климатическом онлайн-саммите.

Он призвал все страны объединиться в рамках совместных международных проектов по борьбе с изменением климата и отметил, что Москва рассмотрит преференции даже для зарубежных компаний, готовых работать в области чистых технологий.

«Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблем изменения климата, как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем», - цитирует «Интефакс» слова Путина.

Также он рассказал, что основой в борьбе с эмиссией парниковых газов остаются договоренности по линии ООН.