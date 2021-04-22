Путин выступил на климатическом саммите Джо Байдена
Президент России Владимир Путин выступил на организованном Джо Байденом климатическом онлайн-саммите.
Он призвал все страны объединиться в рамках совместных международных проектов по борьбе с изменением климата и отметил, что Москва рассмотрит преференции даже для зарубежных компаний, готовых работать в области чистых технологий.
«Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества с тем, чтобы продолжить поиск действенных решений проблем изменения климата, как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем», - цитирует «Интефакс» слова Путина.
Также он рассказал, что основой в борьбе с эмиссией парниковых газов остаются договоренности по линии ООН.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Осень просю. Дайте порулить.
Нет никакого "кремля" - есть кремлевская колониальная администрация. Она участвует в том, что хозяева прикажут.
Стоит призвать ООН к деятельности по ограничению и сокращению расхода человеческих, энергетических и материальных ресурсов в такой всеобщей сфере как милитаризм.
Представьте, миллионы человек, сотни тысяч единиц авто- и бронетехники, десятки тысяч самолетов и вертолетов, тысячи кораблей и подводных лодок постоянно задействованы на лоне матушки Земли.
Вот где массовое, не эффективное, ничем не оправданное потребление и столь же массовое загрязнение.
Именно об этом стоит подумать и поговорить лидерам мирового сообщества.
Вы, в первую очередь, а за вами и другие давно капитулировали перед этими самыми. Году, эдак в 1985, сразу после 40-летия Победы и пошло...
Мало ли чего хочет президент Зеленский, хотя вовсе не факт, что хочет восстановления отношений. Дело в ином: даже если представить "немыслимое", кто ж ему даст?