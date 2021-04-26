Кандидатуру Никола Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении
Правящая парламентская фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении на голосовании в парламенте 3 мая.
«Этот процесс необходим для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы фракции.
3 мая парламент Армении проведет заседание по вопросу избрания премьер-министра республики. В соответствии с Конституцией, в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры, проводятся выборы. В случае неизбрания премьер-министра через семь дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права.
После роспуска парламента президент Армении официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.
Напомним, в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но при этом продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент. В тот же день президент Армении подписал указ об отставке правительства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Похоже Никол посяитал что более удобного случая может и не быть. Заявление Байдена о геноциде он записал себе в заслуги.
Значит, армянам нравится. Их проблемы.=
А как наши надрывались об обманутом доверчивом армянском народе.
Видели мы по телевизору как тот народ с глупыми улыбками радостно бродил по своему Эриваню.
Так зачем туда встревать и им мешать радоваться НИКОЛУ.
оБЩЕЙ ГРАНИЦЫ С аРМЕНИЕЙ У НАС НЕТ. И тема "защиты русских" не катит, даже фиговым листочком. Русских там менее 1%, наверняка обармянившиесяю
Че туда мешаться?
Не.. ну а зачем тогда весь этот цирк?
России то и он, и вся эта страна зачем нужны? Она их всех не прокормит. Надо бы им брать пример с другого библейского народа, вспоминая...как этого депутата фамилия? Который их назвал библейским народом? Израильтяне имеются в виду. Какую страну на песках создали,любо-дорого посмотреть - промышленность, сельское хозяйство, наука, культура, медицина, армия - восхищение. А у этих в полтора раза больше земли, чем у Израиля, а они расползлись, доверчивых "ватников", старых людей, несчастных пенсионеров обирают и радуются: во,мол, какие мы хитрые!
Значит, армянам нравится. Их проблемы.