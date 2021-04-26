Кандидатуру Никола Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении

18:53 26.04.2021

Правящая парламентская фракция «Мой шаг» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении на голосовании в парламенте 3 мая.

«Этот процесс необходим для роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы фракции.

3 мая парламент Армении проведет заседание по вопросу избрания премьер-министра республики. В соответствии с Конституцией, в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры, проводятся выборы. В случае неизбрания премьер-министра через семь дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права.

После роспуска парламента президент Армении официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

Напомним, в воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку, но при этом продолжит выполнять обязанности до внеочередных выборов парламент. В тот же день президент Армении подписал указ об отставке правительства.