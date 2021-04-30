Турция одобрила использование «Спутника V»
Министерство здравоохранения Турции одобрил вакцину «Спутник V» для экстренного применения в стране, сообщает Anadolu со ссылкой на главу ведомства Фахреттина Коджу.
Также, по данным СМИ, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов лично обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным поставки препарата, если это потребуется, и опроверг возможность нехватки вакцин в Турции.
«У нас достаточно вакцин. Скоро поступит «Спутник V». При необходимости я обсужу этот вопрос и с президентом Путиным. Немецкие производители вакцины BioNTech также осуществят поставки в Турцию», — отметил он.
С февраля 2021 года в Турции наблюдается стабильный рост заболеваемости коронавирусом. 21 апреля Минздрав Турции объявил о рекордном числе летальных исходов от COVID-19 — 362, ежедневно регистрируются десятки тысяч случаев заражения. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил полный локдаун для турецких граждан с 29 апреля по 17 мая.
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Оставшись вообще без каких либо вакцин, поскольку им отказали все абсолютно, в том числе и Италия, обратилось к России. На сегодняшний день все вакцинированы. Да, страна маленькая. Каждый обидеть может. А помогла Россия.