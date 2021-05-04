Суд вынес приговор доверенным лицам Тихановской

16:41 4.05.2021

Троих членов инициативной группы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и одного из ее доверенных лиц суд Железнодорожного района Гомеля приговорил к различным срокам лишения свободы и признал виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках и захвату зданий.

«С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района Гомеля постановил обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 ("Массовые беспорядки"), ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 292 ("Захват зданий и сооружений") Уголовного кодекса Республики Беларусь им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. При этом 53-летнему жителю за счет преступления, предусмотренного ст. 369 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев», - говорится в сообщении прокуратуры Гомельской области.

В прокуратуре также уточнили, что мужчины будут отбывать наказания в исправительной колонии усиленного режима, а женщина - общего.

В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали.