Суд вынес приговор доверенным лицам Тихановской

Троих членов инициативной группы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и одного из ее доверенных лиц суд Железнодорожного района Гомеля приговорил к различным срокам лишения свободы и признал виновными в приготовлении к участию в массовых беспорядках и захвату зданий.

«С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Железнодорожного района Гомеля постановил обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 ("Массовые беспорядки"), ч. 1 ст. 13 и ч. 1 ст. 292 ("Захват зданий и сооружений") Уголовного кодекса Республики Беларусь им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. При этом 53-летнему жителю за счет преступления, предусмотренного ст. 369 ("Оскорбление представителя власти") Уголовного кодекса, назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев», - говорится в сообщении прокуратуры Гомельской области.

В прокуратуре также уточнили, что мужчины будут отбывать наказания в исправительной колонии усиленного режима, а женщина - общего.

В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину не признали.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.05.2021, 19:42
    Гость: Stalker

    Опасно быть доверенным лицом оппозиционого лидера в РБ. Сразу столько обвинений предъявят. Удивительно, что в попытке покушения на самого Лукашенко не обвинили или в попытке осуществления госпереворота. Это запросто.

  2. 04.05.2021, 17:46
    Гость: личный опыт

    Вальяжно себя очень чувствуют... вышку надо было давать. Другие бы поостереглись.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Учебники истории
«Проблема не в учебниках, а в отсутствии внятной историософской мысли»
«Экспо-1967: как Жаклин Кеннеди любовалась советскими "галошами"»
© KM.RU, Артем Чернов
«Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром»
Пролог к мировой антиутопии: в чем угроза от запрета YouTube-каналов независимых СМИ на Украине?
Избранное
Обзор игры The Outer Worlds
Выборы в Молдавии – электоральный лабиринт
Халява, приди: 4 безумные идеи Прибалтики разбогатеть назло России
«Слишком велик шанс спалиться»: индустрия зрелищ в России перешла на подпольные рельсы
Трахиандра - описание, виды, уход и выращивание в домашних условиях
Умные маски и кибердезинфекторы: что ждет индустрию COVID Tech
Альтернативная история от японских фантастов-русофобов: в японских СМИ происходит нагнетание абсурдной антироссийской истерии
Чиновники начинают игнорировать конституцию и указания президента
Домашние маски для волос и кожи
«Подготовка к противостоянию с вторжением инопланетян - полная фикция, прикрытие программы установления господства американской олигархической "элиты" над человечеством»
Дипломатия во время войны: Алиев переигрывает Пашиняна