Израиль атаковал гражданский объект в Сирии

Скульптор Михаил Давидович Народицкий (род. 1974). Выпускник факультета скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Сын скульптора Давида Иосифовича Народицкого, (1923—1999) — советский художник и скульптор, ничего плохого не имею в виду симпатичный парень Михаил.

Щербаков Салават Александрович (1955) чисто случайно тесть Василия Перфильева, инфо о маме Салавата Щербакова в ВИКИ деликатно отсутствует. Совсем. Аист наверно принес.Отец башкирского происхождения.

Возведением МЕМОРИАЛА руководил нетанийский скульптор Хен Винклер.

Мемориал состоит из двух частей, символизирующих переход от тьмы к свету и связующих победу Красной Армии над нацизмом с прекращением Холокоста и последующим воссозданием еврейского государства, — черного бункера и двух огромных белых крыльев.

Вторая мировая война скульптурно представлена в чёрном бункере. Справа представлена Катастрофа европейского еврейства, а слева — основные сражения на протяжении всего периода Великой Отечественной войны

Со своим колоритом, как мы вам и говорили. и нечего тут обзываться...

-.-.-.-.

Главная цель поездки ВВП — участие в мероприятиях Дня памяти жертв Холокоста. Разумеется чисто случайно, так совпало.

интересно что День этот возник аккурат после разрушения СССР.В СССР скорбили по всем погибшим и никого не выделяли.

СССР Израиль мягко говоря не жаловал, дипотношения между СССР и Израилем были восстановлены в полном объеме 18 октября 1991 года.

И понеслась дружба ....