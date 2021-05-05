Израиль атаковал гражданский объект в Сирии
Сирийское государственное информационное агентство САНА сообщило об активизации сирийских средств ПВО над портовыми городами Латакией и Тартусом в ответ на предполагаемые израильские авиаудары.
По информации СМИ, удары были направлены на гражданский склад пластиковых изделий.
Серия взрывов была слышна недалеко от сирийского города Латакия на побережье Средиземного моря, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Израиль в последние месяцы усилил воздушные удары по целям в Сирии, где находятся поддерживаемые Ираном ополченцы. В конце апреля Израиль также заявил о двух неудавшихся запусках ракет с территории Сектора Газа. Самая крупная атака на Израиль за последнее время была осуществлена 24 апреля (со стороны сектора Газа было выпущено примерно 15 ракет). В ответ на атаку израильская армия нанесла удары по военному посту «Хамас» в Газе.
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Недавно сами себя 40 человек угробили.
Скульптор Михаил Давидович Народицкий (род. 1974). Выпускник факультета скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Сын скульптора Давида Иосифовича Народицкого, (1923—1999) — советский художник и скульптор, ничего плохого не имею в виду симпатичный парень Михаил.
Щербаков Салават Александрович (1955) чисто случайно тесть Василия Перфильева, инфо о маме Салавата Щербакова в ВИКИ деликатно отсутствует. Совсем. Аист наверно принес.Отец башкирского происхождения.
Возведением МЕМОРИАЛА руководил нетанийский скульптор Хен Винклер.
Мемориал состоит из двух частей, символизирующих переход от тьмы к свету и связующих победу Красной Армии над нацизмом с прекращением Холокоста и последующим воссозданием еврейского государства, — черного бункера и двух огромных белых крыльев.
Вторая мировая война скульптурно представлена в чёрном бункере. Справа представлена Катастрофа европейского еврейства, а слева — основные сражения на протяжении всего периода Великой Отечественной войны
Со своим колоритом, как мы вам и говорили. и нечего тут обзываться...
-.-.-.-.
Главная цель поездки ВВП — участие в мероприятиях Дня памяти жертв Холокоста. Разумеется чисто случайно, так совпало.
интересно что День этот возник аккурат после разрушения СССР.В СССР скорбили по всем погибшим и никого не выделяли.
СССР Израиль мягко говоря не жаловал, дипотношения между СССР и Израилем были восстановлены в полном объеме 18 октября 1991 года.
И понеслась дружба ....
Причем тут Украина?Ты сказал про памятники только своим.Во- вторых ,сорок лет после войны евреи вообще никак не упаминались в связи с ВОВ.Кроме распространения басен о ташкентском фронте.Так что, пусть немного покричат.Потерпишь
Не удивлюсь если "гражданский склад пластиковых изделий" окажется "военным складом пластиковой взрывчатки".
в 80-х СССР много чего в Ливане и Сирии разместил. Так все размещенное с сирийскими самолетами вместе как рукой сняло.