Президент Латвии назвал Вторую мировую войну «чужой»

Вторая мировая война была «чужой» для Латвии, поскольку страна в ней «не участвовала». Об этом президент республики Эгилс Левитс заявил после возложения цветов на Братском кладбище в Риге.

Левитс пояснил, что граждане Латвии «воевали за свои цели в составе чужих армий» и страна понесла большие жертвы среди гражданского населения.

«Я должен сказать, что Латвия — одна из стран, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство», — приводит его слова РБК.

По словам политика, окончание Второй мировой войны не принесло Латвии освобождения, так как «одна оккупационная власть была сменена другой». «Мы были освобождены в 1990 и 1991 годах — спустя 45 лет после освобождения народов Западной Европы мы вновь обрели независимость», — заявил Левитс.

Латвия, Эстония и Литва были включены в сферу интересов СССР после подписания с Третьим Рейхом пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году. Он предполагал секретный протокол, разграничивающий сферы влияния двух государств в Европе. В июне 1940 года Латвия, Эстония и Литва были присоединены к СССР. Они входили в состав Советского Союза в качестве союзных республик до 1991 года.

Страны Балтии неоднократно осуждали режим СССР, обвиняя его в сговоре с Германией, оккупации и аннексии.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.05.2021, 16:30
    Гость: тд

    Кто говорил?!Антисоветчики?Враги трудового народа стремящегося к справедливости?Белогвардейские,буржуинские прихвостни эксплуататоров ,иностранных инвесторов -колонизаторов?Или бундовцы с эсэрами и кадетами?

  2. 09.05.2021, 15:01
    Гость: Криворижя

    Може и строили, но только для кацапов, которые ордами приперлись в Прибалтику и нарушили демографию.

  3. 09.05.2021, 14:55
    Гость: Андрюша

    Зря на одних латышей валят все преступления советской
    власти.Ведь говорили в первые годы так:"Советская власть
    Держится на еврейских головах,латышских штыках и русских дураках".

  5. 09.05.2021, 13:15
    Гость: А. В.

    Да! Александр Второй инициировал и стимулировал латышское и эстонское нац. движение из-за анти-остзейских побуждений.
    Как и литовское нац. движение -- против польского северо-восточнокресового.
    Ну и финское -- против шведско-гельсингфорсского.

Все комментарии (22)
Выбор читателей
Новая «пурга» Пескова: Будем с вами говорить «по-пацански», мужики
Вопиющая историческая безграмотность: как поссорились Дудь с Ивангаем
В России ужесточили правила сбора грибов, ягод и березового сока
Избранное
Красные Звезды «Преодоление пределов. Черновики»
Леонид Ивашов: «Может получиться так, что все выгоды от возможного экспорта вооружений в Иран получит Китай, а не РФ»
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть четвертая
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
«Полезный идиот» и «день дурака» в Грузии
Уточненные данные об экстренной посадке вертолета в городе Сукне опубликовали представители ЛНА
Причины появления во рту привкуса йода и соды
DeadRising «DeadRising»
Первый «конь» или как выбрать свою первую машину
Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление
Основы здорового питания - руководство