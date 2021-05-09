Президент Латвии назвал Вторую мировую войну «чужой»

09:22 9.05.2021

Вторая мировая война была «чужой» для Латвии, поскольку страна в ней «не участвовала». Об этом президент республики Эгилс Левитс заявил после возложения цветов на Братском кладбище в Риге.

Левитс пояснил, что граждане Латвии «воевали за свои цели в составе чужих армий» и страна понесла большие жертвы среди гражданского населения.

«Я должен сказать, что Латвия — одна из стран, которые больше всего пострадали во время Второй мировой войны, не участвуя в войне как государство», — приводит его слова РБК.

По словам политика, окончание Второй мировой войны не принесло Латвии освобождения, так как «одна оккупационная власть была сменена другой». «Мы были освобождены в 1990 и 1991 годах — спустя 45 лет после освобождения народов Западной Европы мы вновь обрели независимость», — заявил Левитс.

Латвия, Эстония и Литва были включены в сферу интересов СССР после подписания с Третьим Рейхом пакта Молотова — Риббентропа в 1939 году. Он предполагал секретный протокол, разграничивающий сферы влияния двух государств в Европе. В июне 1940 года Латвия, Эстония и Литва были присоединены к СССР. Они входили в состав Советского Союза в качестве союзных республик до 1991 года.

Страны Балтии неоднократно осуждали режим СССР, обвиняя его в сговоре с Германией, оккупации и аннексии.