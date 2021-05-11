Украинских депутатов Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

17:47 11.05.2021

Генпрокурор Украина Ирина Венедиктова опубликовала в Facebook сообщение, в котором сообщила о том, что двум депутатам Верховной рады предъявлено подозрение в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму.

При этом она не уточнила имена депутатов, обозначив их буквами «М» и «К».

По информации СМИ, речь идет о лидере партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке и депутате этой же партии Тарасе Козаке. Эту же информацию также подтвердил источник «Интерфакс-Украина».

Отмечается также, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в дом Медведчука.

При этом генпрокурор написала, что «по результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, СБУ принимает соответствующие меры по установлению его местонахождения и вручения ему ходатайство о содержании под стражей».

«Выводы: Считать Крым частью другого государства - нельзя. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн - нельзя. Становиться правопреемником Украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины - нельзя. Раскрывать сведения, содержащие гостайну – нельзя», - подытожила Венедиктова.

Напомним, в начале апреля народный депутат Украины от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко сообщил о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство о госизмене Медведчука и Козака. По его словам, заявление касалось «высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому <...> телеканалу RT». «Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий [телеканалов] 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену», - заявил Гончаренко.