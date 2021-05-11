Украинских депутатов Медведчука и Козака заподозрили в госизмене
Генпрокурор Украина Ирина Венедиктова опубликовала в Facebook сообщение, в котором сообщила о том, что двум депутатам Верховной рады предъявлено подозрение в госизмене и попытке хищения национальных ресурсов в Крыму.
При этом она не уточнила имена депутатов, обозначив их буквами «М» и «К».
По информации СМИ, речь идет о лидере партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Викторе Медведчуке и депутате этой же партии Тарасе Козаке. Эту же информацию также подтвердил источник «Интерфакс-Украина».
Отмечается также, что ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском в дом Медведчука.
При этом генпрокурор написала, что «по результатам обысков местонахождение нардепа М. не установлено, СБУ принимает соответствующие меры по установлению его местонахождения и вручения ему ходатайство о содержании под стражей».
«Выводы: Считать Крым частью другого государства - нельзя. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн - нельзя. Становиться правопреемником Украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины - нельзя. Раскрывать сведения, содержащие гостайну – нельзя», - подытожила Венедиктова.
Напомним, в начале апреля народный депутат Украины от фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко сообщил о том, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство о госизмене Медведчука и Козака. По его словам, заявление касалось «высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому <...> телеканалу RT». «Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий [телеканалов] 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену», - заявил Гончаренко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да вас всех пора прижучить - скоро ни отопления, ни шамовки скромной не будет. Да, вишь ты - некому. Трудящий народ или молчит, или бежит.
Это говорил сингапурский премьер Ли Куан Ю. Ну, ничего не знают!
Байден. Частично. От собственной памяти.
Госизмена предполагает наличие государства, которому изменили? Дикое поле?
Как говорил корейский президент, посади трех лущших друзей. Два на подходе, ищют третьего. Просто с переводом с корейского что-то пошло не так. Но принцип соблюден.