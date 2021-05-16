Азербайджан начал широкомасштабные военные учения

13:42 16.05.2021

В Азербайджане с 16 мая начинаются учения. Как сообщает Министерство обороны республики, в них будут задействованы около 15 тыс. военнослужащих до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

Основное внимание во время учений будет уделяться управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск.

Военные также отработают выполнение задач по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.

Учения продлятся до 20 мая.