Азербайджан начал широкомасштабные военные учения
В Азербайджане с 16 мая начинаются учения. Как сообщает Министерство обороны республики, в них будут задействованы около 15 тыс. военнослужащих до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.
Основное внимание во время учений будет уделяться управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск.
Военные также отработают выполнение задач по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.
Учения продлятся до 20 мая.
Комментарии читателей Оставить комментарий
армяне давно бросили и променяли свою Армению, на чужбину и дальние края!
Азербайджан сделает Армению своим процветающим краем, для, этого есть людской и фанансовый ресурс, и это правда!
На Армению азеры не нападут. А на Арцах, сейчас??? Ха,ха, ха. На русских азеры нападать не буду. У них на генетическом уровне, или как там, ну короче ,называется обосрышъсиндром.
В начале войны между Арменией и Азербайджаном группа экстремистов в Вашингтоне, обычно связанных с неоконсервативными аналитическими центрами, такими как Институт Гудзона и Американский Фонд защиты демократии (FDD) призвали США поддержать Азербайджан. Их аргумент состоял в том, что Армения является союзником Ирана, а Азербайджан - союзником Израиля. Поэтому победа Азербайджана будет в интересах Тель-Авива.
parstodayrussian
В Карабахе воевали не азики, их там и близко не было. По сути Карабах у армян отжали турки.
Сейчас на волне успехов азики собрались ещё покоцать территорию и Армении, что бы выбить для себя Нахичеванский коридор.
Армении.