Азербайджан начал широкомасштабные военные учения

В Азербайджане с 16 мая начинаются учения. Как сообщает Министерство обороны республики, в них будут задействованы около 15 тыс. военнослужащих до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

Основное внимание во время учений будет уделяться управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск.

Военные также отработают выполнение  задач по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов.

Учения продлятся до 20 мая.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.05.2021, 16:28
    Гость: Армянам не нужна Армения

    армяне давно бросили и променяли свою Армению, на чужбину и дальние края!
    Азербайджан сделает Армению своим процветающим краем, для, этого есть людской и фанансовый ресурс, и это правда!

  2. 16.05.2021, 16:06
    Гость: АРМЯНИН

    На Армению азеры не нападут. А на Арцах, сейчас??? Ха,ха, ха. На русских азеры нападать не буду. У них на генетическом уровне, или как там, ну короче ,называется обосрышъсиндром.

  3. 16.05.2021, 16:03
    Гость: Читай

    В начале войны между Арменией и Азербайджаном группа экстремистов в Вашингтоне, обычно связанных с неоконсервативными аналитическими центрами, такими как Институт Гудзона и Американский Фонд защиты демократии (FDD) призвали США поддержать Азербайджан. Их аргумент состоял в том, что Армения является союзником Ирана, а Азербайджан - союзником Израиля. Поэтому победа Азербайджана будет в интересах Тель-Авива.
    parstodayrussian

  4. 16.05.2021, 15:40
    Гость: ABCD

    В Карабахе воевали не азики, их там и близко не было. По сути Карабах у армян отжали турки.
    Сейчас на волне успехов азики собрались ещё покоцать территорию и Армении, что бы выбить для себя Нахичеванский коридор.

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