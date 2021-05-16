Китай пообещал поддержать Палестину в конфликте с Израилем
Китай намерен оказывать поддержку Палестине в конфликте с Израилем и способствовать урегулированию сложившейся ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.
"Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем справедливого политического диалога", - приводит слова Ван И ТАСС.
Главы МИД Китая также выразил надежду, что конструктивную роль в разрешении конфликта между Израилем и Палестиной сыграет Совет Безопасности ООН.
Вооруженный конфликт между Палестиной и Израилем начался 10 мая после недельных беспорядков в Восточном Иерусалиме — местное арабское население начало протестовать против выселения из своих домов в районе Храмовой горы. До настоящего времени продолжаются взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии. В Израиле не исключили проведение наземной операции в секторе Газа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Так поможем Тибету!
Не только партия Обамы-Байдена бросилась душить Израиль. Китай подчиняется глобалистам (нашли в кремле союзничка), несмотря на все свои националистические выкрутасы, прибыль Китай получает от глобального рынка, который под контролем банкиров-глобалистов = Ротшильда и Ко.
Раз США поддерживают Израиль, то Китай будет поддерживать Палестину и наоборот.
Это закон джунглей)
Обещать- не жениться.