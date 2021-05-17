В Польше задержан признавший вину в шпионаже на Россию мужчина

Польское Агентство внутренней безопасности сообщило о задержании 43-летнего мужчины, который обвиняется в шпионаже в пользу России.

Отмечается, что мужчина признал свою вину по предъявленным обвинениям. По информации агентства, он передавал российским спецслужбам информацию и материалы по военным структурам и польским гражданам, «необходимые для наносящей ущерб деятельности России на территории Польши».

Задержание было произведено 5 мая. Суд арестовал мужчину на три месяца, ведется расследование при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены.

Напомним, в апреле текущего года Польша поддержала введенные против России санкции США и выслала трех российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата. Как заявили в польском МИД, причиной стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Польше». Россия ответила на это высылкой пяти дипломатов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.05.2021, 15:56
    Гость: если так пойдет дальше

    то скоро в любом русском (за границей) будут видеть "Лелика и Болека" с ядом и гранатой в кармане, а по сему будут шарахаться, как черт от ладана...

    идеальная акция на кануне войны... разом выкорчевывают даже возможную агентуру.

  3. 17.05.2021, 15:47
    Гость: мертвый сезон

    Великий был СССР, который обменял Рудольфа Абеля на пауэрса, а олигархат не великий, он феодальный.

  4. 17.05.2021, 15:16
    Гость: Интересно

    Не знаю как в Польше , а в Эстонии так пару человек доказано сидят 15 и 25 лет и отнюдь не самых комфортных условиях. Великая Россия их вызволять не торопится , я думаю при таком раскладе количество желающих резко уменшится , если оно вообще будет.

  5. 17.05.2021, 15:05
    Гость: Пилот

    Один попался 43г это же Бошаров хотя он уверяет что местный пшек но ему не верят, паспорт говорят поддельный его сделали в КГБ ищут второго.

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