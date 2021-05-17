В Польше задержан признавший вину в шпионаже на Россию мужчина

13:27 17.05.2021

Польское Агентство внутренней безопасности сообщило о задержании 43-летнего мужчины, который обвиняется в шпионаже в пользу России.

Отмечается, что мужчина признал свою вину по предъявленным обвинениям. По информации агентства, он передавал российским спецслужбам информацию и материалы по военным структурам и польским гражданам, «необходимые для наносящей ущерб деятельности России на территории Польши».

Задержание было произведено 5 мая. Суд арестовал мужчину на три месяца, ведется расследование при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены.

Напомним, в апреле текущего года Польша поддержала введенные против России санкции США и выслала трех российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата. Как заявили в польском МИД, причиной стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Польше». Россия ответила на это высылкой пяти дипломатов.