В Польше задержан признавший вину в шпионаже на Россию мужчина
Польское Агентство внутренней безопасности сообщило о задержании 43-летнего мужчины, который обвиняется в шпионаже в пользу России.
Отмечается, что мужчина признал свою вину по предъявленным обвинениям. По информации агентства, он передавал российским спецслужбам информацию и материалы по военным структурам и польским гражданам, «необходимые для наносящей ущерб деятельности России на территории Польши».
Задержание было произведено 5 мая. Суд арестовал мужчину на три месяца, ведется расследование при участии Национальной прокуратуры Польши. Материалы дела засекречены.
Напомним, в апреле текущего года Польша поддержала введенные против России санкции США и выслала трех российских дипломатов, которые были объявлены персонами нон грата. Как заявили в польском МИД, причиной стало «нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности во вред Польше». Россия ответила на это высылкой пяти дипломатов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Увы такова реальность. Россия везде суёт свой нос.
то скоро в любом русском (за границей) будут видеть "Лелика и Болека" с ядом и гранатой в кармане, а по сему будут шарахаться, как черт от ладана...
идеальная акция на кануне войны... разом выкорчевывают даже возможную агентуру.
Великий был СССР, который обменял Рудольфа Абеля на пауэрса, а олигархат не великий, он феодальный.
Не знаю как в Польше , а в Эстонии так пару человек доказано сидят 15 и 25 лет и отнюдь не самых комфортных условиях. Великая Россия их вызволять не торопится , я думаю при таком раскладе количество желающих резко уменшится , если оно вообще будет.
Один попался 43г это же Бошаров хотя он уверяет что местный пшек но ему не верят, паспорт говорят поддельный его сделали в КГБ ищут второго.