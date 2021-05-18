Северная Македония объявила о высылке российского дипломата

16:56 18.05.2021

Власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата.

"МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", - цитрует ТАСС сообщение местных СМИ.

В этой связи 14 мая 2021 года посол Российской Федерации в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в здание министерства иностранных дел, где ему была вручена нота, предписывающая Баздникину покинуть территорию страны в течение семи дней.

Причиной для высылки могло послужить поведение дипломата, которое "не соответствовало поведению, ожидаемому" властями Северной Македонии. Какие-либо подробности пока неизвестны.