Северная Македония объявила о высылке российского дипломата
Власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата.
"МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", - цитрует ТАСС сообщение местных СМИ.
В этой связи 14 мая 2021 года посол Российской Федерации в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в здание министерства иностранных дел, где ему была вручена нота, предписывающая Баздникину покинуть территорию страны в течение семи дней.
Причиной для высылки могло послужить поведение дипломата, которое "не соответствовало поведению, ожидаемому" властями Северной Македонии. Какие-либо подробности пока неизвестны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Судя по флагу,
Сев.Македония--центр Вселенной
у меня есть версия- он мог заниматься контрабандой кокаина из латинской америки, но не поделился с местными, за что и поплатился
ну это совсем круто-выслать посла РФ из страны Что уж там делал и как себя вел сей дипломат не объясняется
За что же хрюшек обижать ?
Не надо хрюшек путать с фашистскими .....
Северной Македонии ???
ХТО ето ?:)))И зачем там какие-то дармоеды-дипломаты ???
Спасибо русофобам,их действительно надо сокращать на порядок.А в век Интернета - на ДВА ПОРЯДКА :)