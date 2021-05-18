Северная Македония объявила о высылке российского дипломата

Власти Северной Македонии заявили о высылке из страны российского дипломата. 

"МИД [Северной Македонии] подтвердил информацию [о высылке] и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", - цитрует ТАСС сообщение местных СМИ.

В этой связи 14 мая 2021 года посол Российской Федерации в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в здание министерства иностранных дел, где ему была вручена нота, предписывающая Баздникину покинуть территорию страны в течение семи дней.

Причиной для высылки могло послужить поведение дипломата, которое "не соответствовало поведению, ожидаемому" властями Северной Македонии. Какие-либо подробности пока неизвестны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.05.2021, 22:48
    Гость: no name

    у меня есть версия- он мог заниматься контрабандой кокаина из латинской америки, но не поделился с местными, за что и поплатился

  3. 18.05.2021, 21:12
    Гость: дан

    ну это совсем круто-выслать посла РФ из страны Что уж там делал и как себя вел сей дипломат не объясняется

  5. 18.05.2021, 20:17
    Гость: И.В.С.

    Северной Македонии ???
    ХТО ето ?:)))И зачем там какие-то дармоеды-дипломаты ???
    Спасибо русофобам,их действительно надо сокращать на порядок.А в век Интернета - на ДВА ПОРЯДКА :)

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