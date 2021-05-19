В США призвали объявить «дипломатический бойкот» пекинской Олимпиаде-2022

07:50 19.05.2021

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси призвала мировых лидеров бойкотировать зимнюю Олимпиаду, которая должна пройти в 2022 году в Пекине.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ, Пелоси мотивировала свое заявление тем, что в Китае фиксируются нарушения прав человека.

"Мы не можем действовать так, как будто в том, что Олимпийские игры пройдут в Китае, нет ничего плохого. Какое моральное право вы имеете говорить о правах человека в любом месте мира, если вы готовы выразить свое уважение китайскому правительству, когда оно совершает геноцид?" - заявила, в частности Пелоси.

Она также подвергла критике финансовых спонсоров Олимпиады-2022, отметив, что при этом спортсмены должны иметь возможность участвовать в играх.

Пелоси уже пыталась объявить "дипломатический бойкот" Олимпиаде в Пекине в 2008 году на фоне обострения обстановки в китайском Тибете. Однако тогда данные попытки не привели ни к чему.