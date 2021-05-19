В США призвали объявить «дипломатический бойкот» пекинской Олимпиаде-2022
Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси призвала мировых лидеров бойкотировать зимнюю Олимпиаду, которая должна пройти в 2022 году в Пекине.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на зарубежные СМИ, Пелоси мотивировала свое заявление тем, что в Китае фиксируются нарушения прав человека.
"Мы не можем действовать так, как будто в том, что Олимпийские игры пройдут в Китае, нет ничего плохого. Какое моральное право вы имеете говорить о правах человека в любом месте мира, если вы готовы выразить свое уважение китайскому правительству, когда оно совершает геноцид?" - заявила, в частности Пелоси.
Она также подвергла критике финансовых спонсоров Олимпиады-2022, отметив, что при этом спортсмены должны иметь возможность участвовать в играх.
Пелоси уже пыталась объявить "дипломатический бойкот" Олимпиаде в Пекине в 2008 году на фоне обострения обстановки в китайском Тибете. Однако тогда данные попытки не привели ни к чему.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Корень политики двойных стандартов Запад-это поражение Карфагена от римлян. В этих комиксах про Астериксов,Обеликсов эти европейцы вечно ноют какие-такие сякие римляне разбили их грабительский Карфаген,а сами римляне-грабители. Вы явно на стороне Кита.Только Вот Китай с Россией дружить не собирается. Вы любите Китай,а он вас нет. Один человек правильно заявил,что мы не можем наладить отношение даже с христианскими странами,то что говорить за Китай? Союзники у России только православные Сербия и Беларусь и некоторые страны католической Америки.Зачем буддистскому Китаю христианская Россия?
впечатление, что пиндосятина призвана сатаной гадить всему миру.
В США совершен переворот ручная кукла у руля.
Надо всему миру объявить бойкот пиндосам!
Пиндосы пытаются повторить то что они сделали с московской олимпиадой 1980г. Тогда к США примкнули ее Табаки,но КНР не СССР и китайцы не россияне. Экономики США и КНР тесно связаны и если будет бойкот,то власти КНР нажмут на многие мозоли США как расовый раздрай и тогда мафии Клинтона станет очень трудно удержать власть.