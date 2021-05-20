В мире зафиксирован рост торговли поддельными справками о вакцинации
Пандемия коронавируса привела к небывалому росту мошенничеств в медицинской сфере.
Как пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование компании Check Point, в настоящее время наблюдается бум продаж фальшивых сертификатов о вакцинации. По всему миру действуют уже более 1,2 тысяч компаний, готовых обеспечить недобросовестных граждан поддельными свидетельствами.
Наиболее активные продажи наблюдаются в США, Великобритании и Германии. Стоимость поддельных сертификатов составляет 25 долларов за тест и 250 долларов за вакцинацию.
Эксперты отмечают, что отличить подделку от настоящего документа невооруженным глазом сложно. Единственное, что лежит на поверхности, — отсутствие печати поликлиники на фальшивке.
Большая часть продаж проводится через каналы Telegram. В исследовании отмечается, что если в начале марта было пять таких каналов, то сейчас в мессенджере доступно более 100. Русскоязычный сегмент там также представлен, хотя и не в таком объеме, как США, Германия и Великобритания.
Помимо этого, теневой интернет "предлагает" гражданам практически все доступные на текущий момент вакцины против COVID-19. Цены на одну дозу вакцины различны и иногда могут доходить до 1 тысячи долларов. При этом большинство из оплаченных заказов так никогда и не доходят до покупателя.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А зачем человеку так срочно это надо?
Сейчас гаишники не вправе требовать техосмотр,только осаго.По крайней мере для некоммерческих авто так.
Пандемия коронавируса привела к небывалому росту мошенничеств в медицинской сфере.
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на самом деле, это организованная Левацкими Государствами Афера Говида самое очевидное Мошенничество.
Говид это Политическая и военная проблема, а не медицинская.
Левые начали готовить эту аферу Сразу после Коллапса финансовой системы сша в 2008.
потому что Тогда они проскочили в миллиметре от полной потери Власти - тупо переложив свои долги на государственных крепостных.
пркатически ВСЕ действия масонского сходняка Г.. после 2008го и Всех департаментов мирового правительства были подготовкой к Афере 2020го - Установлению Планетарного Фашисткого режима.
Гаишники останавливают в Питере дамочку за рулём и спрашивают, где техосмотр? - Еще не купила. - Его же проходят! - Хорошо, сегодня же куплю.
И эти 7% заставили прививаться.
Да у нас рабо(то)владельцы разными способами принуждают служащих прививаться. Уже много таких новостей, да и люди рассказывают.