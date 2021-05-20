В мире зафиксирован рост торговли поддельными справками о вакцинации

08:45 20.05.2021

Пандемия коронавируса привела к небывалому росту мошенничеств в медицинской сфере.

Как пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование компании Check Point, в настоящее время наблюдается бум продаж фальшивых сертификатов о вакцинации. По всему миру действуют уже более 1,2 тысяч компаний, готовых обеспечить недобросовестных граждан поддельными свидетельствами.

Наиболее активные продажи наблюдаются в США, Великобритании и Германии. Стоимость поддельных сертификатов составляет 25 долларов за тест и 250 долларов за вакцинацию.

Эксперты отмечают, что отличить подделку от настоящего документа невооруженным глазом сложно. Единственное, что лежит на поверхности, — отсутствие печати поликлиники на фальшивке.

Большая часть продаж проводится через каналы Telegram. В исследовании отмечается, что если в начале марта было пять таких каналов, то сейчас в мессенджере доступно более 100. Русскоязычный сегмент там также представлен, хотя и не в таком объеме, как США, Германия и Великобритания.

Помимо этого, теневой интернет "предлагает" гражданам практически все доступные на текущий момент вакцины против COVID-19. Цены на одну дозу вакцины различны и иногда могут доходить до 1 тысячи долларов. При этом большинство из оплаченных заказов так никогда и не доходят до покупателя.