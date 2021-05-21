Режим прекращения огня между Израилем и сектором Газа вступил в силу

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа вступило в силу 21 мая в 02:00 мск.

Израильские СМИ передавали, что в последние часы до начала перемирия ВВС Израиля продолжали наносить удары по Газе. Палестинцы также запускали ракеты по югу Израиля, пишет "Интерфакс".

Операция Израиля по нанесению ударов по сектору Газа в ответ на пуски оттуда ракет проводилась с 10 мая. Ее заявленная цель - подорвать военные возможности палестинских группировок: уничтожить вооружение, подземные сооружения, используемые боевиками здания. Поступали и сообщения о гибели палестинских бойцов, в том числе - некоторых их командиров.

Палестинцы в первые дни операции отвечали интенсивными ракетными обстрелами израильской территории, причём  не только юга страны, но и центральных ее районов.

Наблюдатели отмечают, что теперь нужно будет убедиться, что обе стороны действительно готовы длительное время соблюдать режим прекращения огня.

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху поблагодарил его за решение прекратить военные действия в отношении сектора Газа.

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