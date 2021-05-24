Власти Белоруссии запретили журналистам освещать неразрешенные акции
Власти Белоруссии официально запретили представителями средств массовой информации освещать несогласованные массовые акции. Соответствующую поправку к закону о массовых мероприятиях подписал президент страны Александр Лукашенко, сообщает "Интерфакс".
Закон предусматривает, что любые массовые мероприятия могут проводиться исключительно на основании разрешения местных органов. В связи с этим законом вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет распространяется в том числе и на журналистов средств массовой информации.
Кроме того, журналистам запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.
Закон также наделяет местные органы и органы внутренних дел правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.
Также закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.
Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бацке скоро трибунал приснится.
Батька ничего не обещает, а молча делает. Путин только и обещает, но нихрена не делает.
Надо наоборот, обязать. И растолковывать, что это не законно. Иначе, что получается? Люди видят, что есть движняк, но все про него молчат. Так почему не поучаствовать? Так как они узнают, что он не законный? .
Лука чует КОНЕЦ и дружбана с собой бы забрал .
Да, это не янукович.