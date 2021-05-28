Генпрокурор Белоруссии возбудил уголовное дело против мэра Риги
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил против мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (ч.3 ст.130 УК РБ).
Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о снятии белорусского флага возле гостиницы в Риге, в которой живут игроки сборной Белоруссии по хоккею. 24 мая Стакис и Ринкевич заменили этот флаг на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией вместо государственного флага.
«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», - отметили в Генпрокуратуре республики.
Напомним, что после замены флага Белоруссия объявила о высылке из Минска всех сотрудников посольства Латвии. Рига ответила тем же.
В Кремле замену белорусского флага в Риге также назвали вопиющим событием.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не, на деревню дедушке надо обращаться.
Мэр Риги посоветовал Шведу,
по данному вопросу, обратиться за помощью в Гаагу...
Оказывается есть страны, которые без долгой раскачки и лишних слов выражают отношение к вопиющим событиям, даже они происходят по вине наместника из околоокеанской мегадержавы.
Это обычная практика к примеру для США..осудят заочно,потом заманят и посадят.Как то даже президента одной латиноамериканской страны выкрали и осудили свободным рыночным судом по т.н.своему прецедентному праву.По ходу Белая Русь обретает свой межлународно правовой статус ..
Силовики сепаратиста алкаша мордатого не для того побеждали "совок"чтобы его атрибутикой пользоваться. Да,и мировая Закулиса с ее невидимой рукой в чье подчинение оне перешли чтобы больше,лучше одеваться вряд ли такое бы позволила ..самопровозгласили себя самоправоприемником по мелкой межлународной юридической необходимости ,не более .Четко позиционируя себя как соучастника победителей в третьей мировой "кровавого коммунизма" и страны которая его олицетворяла