Генпрокурор Белоруссии возбудил уголовное дело против мэра Риги

17:41 28.05.2021

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед возбудил против мэра Риги Мартиньша Стакиса и Министра иностранных дел Латвийской Республики Эдгарда Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности (ч.3 ст.130 УК РБ).

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о снятии белорусского флага возле гостиницы в Риге, в которой живут игроки сборной Белоруссии по хоккею. 24 мая Стакис и Ринкевич заменили этот флаг на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией вместо государственного флага.

«Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов», - отметили в Генпрокуратуре республики.

Напомним, что после замены флага Белоруссия объявила о высылке из Минска всех сотрудников посольства Латвии. Рига ответила тем же.

В Кремле замену белорусского флага в Риге также назвали вопиющим событием.