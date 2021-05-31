Прага призвала Москву исключить Чехию из списка недружественных стран

Чехия обратилась к России с просьбой удалить страну из списка "недружественных государств".

В заявлении на сайте чешского МИД подчеркивается, что без этого шага будет невозможно "вернуться к стандартной дипломатической коммуникации и начать думать о возможности полной нормализации взаимоотношений".

"Ради снижения напряженности в двусторонних отношениях Чешская Республика призывает Российскую Федерацию воздержаться от упоминания Чехии, как страны, ведущей против России недружественные действия, и отменить принятые меры", - цитирует заявление "Интерфакс".

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек подчеркивает, что составление списка "недружественных стран" идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Затем Россия включила Чехию в список стран, ведущих в отношении Москвы враждебную деятельность.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.06.2021, 02:05
    Гость: J.Hasek

    Солдат, не имеющий спичек, является... является... Ну? - Осмелюсь доложить, является без спичек,- подсказал Швейк. - Совершенно верно, является без спичек и не может дать никому закурить.

  2. 01.06.2021, 01:07
    Гость: " Чешские товарищи " в кавычках

    Чешские дивизии воевали в составе Вермахта и будут воевать в составе НАТО против России. Чешский завод Татра выпускал основную массу грузовиков для Вермахта и исправно работал до тех пор пока на его территорию не ворвались русские тридцатьчетверки. На заводе была всего одна забастовка по поводу задержки с выплатой зарплаты. В Европе нет друзей России, кроме не большой группы офицеров-летчиков Франции, сражавшихся в полку Нормандия-Неман и партизан Югославии. Друзья чехи только для " иванов не помнящих родства ".

  3. 01.06.2021, 00:17
    Гость: советский инженер

    Для того чтобы считаться дружественной страной надо БЫТЬ дружественными. А то устраивают грязную провокацию, активно участвуют в развязанной травле России и хотят чтобы их считали друзьями. Хотят быть друзьями - так пусть ведут себя как друзья. Что же касается Англии, Польши, прибалтики - они тоже недружественные, но для них пока оставили шанс - и это вовсе не значит что им всегда будут всё прощать. Время расставит всё по своим местам.

  4. 31.05.2021, 23:59
    Гость: иван з.

    Ты был в Чехии? Захолустье -это мы, когда от МКАДа отъезжаешь. Мы потеряли одного из последних союзников в Европе. Потеряли контракт. У них всё как было нормально, так и осталось

  5. 31.05.2021, 23:28
    Гость: личный опыт

    "В этом чешском будапеште уж такие времена,
    что может скажут пейте-ешьте,
    ну а может быть и нет" (с)
    ----------------------
    Не того "инструктора" ты слушал.

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