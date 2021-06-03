США хотят создать коалицию для наказания укрывающих хакеров стран

10:40 3.06.2021

США обсуждают создание международной коалиции, с тем, чтобы привлекать к ответственности государства, которые не принимают должных мер для борьбы с преступниками, организующими транснациональные хакерские атаки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.

По ее словам, президент США Джо Байден отдал распоряжение о "начале неотложного стратегического обзора, чтобы заняться возросшей угрозой вирусов-вымогателей на четырех крупных направлениях".

Речь идет, по словам Псаки, о разрушении инфраструктуры хакеров, применяющих вирусы-вымогатели, а также об активизации взаимодействия властей США с частным сектором для укрепления кибербезопасности, создание международной коалиции для привлечения к ответственности стран, укрывающих лиц, совершивших киберпреступления, и «расширение анализа криптовалюты» в целях пресечения «преступных транзакций».

Также США пересмотрят свою политику в сфере борьбы с подобного рода преступлениями.

Псаки добавила, что недавняя атака на компанию JBS является примером того, что проблема существует не только в Соединенных Штатах. Хакеры, по ее словам, стремятся проникнуть в компьютерные системы по всему миру.