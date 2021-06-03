США хотят создать коалицию для наказания укрывающих хакеров стран
США обсуждают создание международной коалиции, с тем, чтобы привлекать к ответственности государства, которые не принимают должных мер для борьбы с преступниками, организующими транснациональные хакерские атаки. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет ТАСС.
По ее словам, президент США Джо Байден отдал распоряжение о "начале неотложного стратегического обзора, чтобы заняться возросшей угрозой вирусов-вымогателей на четырех крупных направлениях".
Речь идет, по словам Псаки, о разрушении инфраструктуры хакеров, применяющих вирусы-вымогатели, а также об активизации взаимодействия властей США с частным сектором для укрепления кибербезопасности, создание международной коалиции для привлечения к ответственности стран, укрывающих лиц, совершивших киберпреступления, и «расширение анализа криптовалюты» в целях пресечения «преступных транзакций».
Также США пересмотрят свою политику в сфере борьбы с подобного рода преступлениями.
Псаки добавила, что недавняя атака на компанию JBS является примером того, что проблема существует не только в Соединенных Штатах. Хакеры, по ее словам, стремятся проникнуть в компьютерные системы по всему миру.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Что-то мелковато.
Штатам давно пора сколотить коалицию для наказания России. Просто так, неважно за что. И есть из кого — прибалты с Польшей с радостью сразу впишутся.
Наглости пока не хватает, или "... делу дать хотят законный вид и толк"?
Все правильно делает Россия, не отвечая злом за зло. "Никому не воздавайте злом за зло. Заботьтесь о добром перед всеми. Насколько возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, дорогие, но дайте место гневу Божьему, потому что написано: «Мщение за мной, я воздам, говорит Иегова». Но «если твой враг голоден, накорми его, если хочет пить, напои его, потому что, поступая так, ты соберёшь ему на голову огненные угли». 21 Не будь побеждён злом, но побеждай зло добром." Письмо апостола Павла Римлянам 12:17-21.
"Итак, во всём поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами, потому что в этом Закон и Пророки." Евангелие от Матфея 7:12;
Эти заповеди многократно проверены временем и жизнью разных людей. А ваши предложения вызовут только желание еще больше усилить ненависть к РФ, и без того не знающей границ. Врагов же и США среди них можно наказать другими способами, наприимар, разорвать дипотношения, они и так почти разорваны, и жить своей жизнью, не оглядываясь на них. Так было на ранней стадии развития СССР, и, кстати, было очень успешным. Россия самодостаточная страна, к тому же у нее есть не только враги, а без Запада при полном его игнорировании можно жить долго и счастливо, они сами приползут со своими предложениями мира и любви.
100%!
Обязательно создадут. А приветствовать друг друга будут:"ХАЙли Лайкли!"
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