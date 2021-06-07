Лукашенко сделал праздником день присоединения к СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко учредил новый праздник - День народного единства. 

Этот праздник будет отмечаться 17 сентября, выходным днем он не будет.

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - заявили в пресс-службе Лукашенко.

17 сентября — начало похода Красной Армии, в результате которого восточные территории Польши отошли к Белорусской и Украинской ССР. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.06.2021, 00:57
    Гость: Бульбаш

    Согласен с вами: ни слова! Как и ни слова о том, что западная граница СССР, установленная в 1939 году, была согласована с Гитлером. Фактически Лукашенко сделал праздничным днем 1 сентября, начало Второй мировой войны.

  3. 08.06.2021, 00:42
    Гость: Да, да

    На бога надейся, а сам не плошай. Никто нам не поможет ни бог, ни царь и не герой. Самим всё надо, самим.

  4. 08.06.2021, 00:39
    Гость: Да, да

    Батька это делает в пику жулику, который ненавидит СССР и самого Батьку, но вынужден кривиться(как на последнем форуме в СПб) и мириться, чтобы остаться в кресле.

  5. 07.06.2021, 23:44
    Гость: АлексейВ

    СССР будет востановлен. Наш народ воистину святой. С нами бог. Мы за 100 лет прошли все эксперименты и войны и выстояли.

    А запад вот от какогото ковида пошатнулся и сходит с ума.

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