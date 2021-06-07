Лукашенко сделал праздником день присоединения к СССР

19:32 7.06.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко учредил новый праздник - День народного единства.

Этот праздник будет отмечаться 17 сентября, выходным днем он не будет.

"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - заявили в пресс-службе Лукашенко.

17 сентября — начало похода Красной Армии, в результате которого восточные территории Польши отошли к Белорусской и Украинской ССР.