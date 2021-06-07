Лукашенко сделал праздником день присоединения к СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко учредил новый праздник - День народного единства.
Этот праздник будет отмечаться 17 сентября, выходным днем он не будет.
"Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции", - заявили в пресс-службе Лукашенко.
17 сентября — начало похода Красной Армии, в результате которого восточные территории Польши отошли к Белорусской и Украинской ССР.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Согласен с вами: ни слова! Как и ни слова о том, что западная граница СССР, установленная в 1939 году, была согласована с Гитлером. Фактически Лукашенко сделал праздничным днем 1 сентября, начало Второй мировой войны.
в России?
На бога надейся, а сам не плошай. Никто нам не поможет ни бог, ни царь и не герой. Самим всё надо, самим.
Батька это делает в пику жулику, который ненавидит СССР и самого Батьку, но вынужден кривиться(как на последнем форуме в СПб) и мириться, чтобы остаться в кресле.
СССР будет востановлен. Наш народ воистину святой. С нами бог. Мы за 100 лет прошли все эксперименты и войны и выстояли.
А запад вот от какогото ковида пошатнулся и сходит с ума.