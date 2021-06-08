Пакистан отказал США в предоставлении своих военных баз

США, выводящие свои войска из Афганистана, не смогут использовать военные базы Пакистана, с которых они планировали осуществлять контртеррористические операции в этой стране.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Anadolu.

«Поиски баз - это может быть их желание. Не может быть и речи о предоставлении им наших баз, мы должны заботиться о своих интересах», - отметил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на вопрос о намерении Вашингтона иметь базу беспилотников в Пакистане заявил, что Соединенные Штаты обсуждали с Пакистаном по военным, разведывательным и дипломатическим каналам вопрос о том, чтобы Афганистан никогда не становился плацдармом для нападений террористов на США.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.06.2021, 02:03
    Гость: дан

    надо прекратить помогать Пакистану и усилить помощь Индии в вооружении и оснащении армии самым современным оружием Для начала-продать им Ф-35 Тогда Мехмуд сам приползет просить помощь и предоставит все что требуется

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