Пакистан отказал США в предоставлении своих военных баз
США, выводящие свои войска из Афганистана, не смогут использовать военные базы Пакистана, с которых они планировали осуществлять контртеррористические операции в этой стране.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Anadolu.
«Поиски баз - это может быть их желание. Не может быть и речи о предоставлении им наших баз, мы должны заботиться о своих интересах», - отметил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на вопрос о намерении Вашингтона иметь базу беспилотников в Пакистане заявил, что Соединенные Штаты обсуждали с Пакистаном по военным, разведывательным и дипломатическим каналам вопрос о том, чтобы Афганистан никогда не становился плацдармом для нападений террористов на США.
Комментарии читателей Оставить комментарий
надо прекратить помогать Пакистану и усилить помощь Индии в вооружении и оснащении армии самым современным оружием Для начала-продать им Ф-35 Тогда Мехмуд сам приползет просить помощь и предоставит все что требуется
Само собой. Китай там давно уже всё застолбил для себя, порты и базы.