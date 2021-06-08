Джо Байден провел телефонные переговоры с Зеленским

08:39 8.06.2021

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

Как пишет РИА Новости, в ходе переговоров, Байден выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил его посетить Белый дом этим летом по возвращении из поездки в Европу.

В свою очередь Зеленский поднял тему "Северного потока-2", назвав строительство газопровод шантажом глобального уровня. "Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток-2" - это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", - цитирует агентство заявление представителей украинского лидера.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена не стала организовывать встречу с Зеленским перед американо-российским саммитом, который пройдет в Женеве 16 июня.