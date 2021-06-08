Джо Байден провел телефонные переговоры с Зеленским

Джо Байден

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры.

Как пишет РИА Новости, в ходе переговоров, Байден выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также пригласил его посетить Белый дом этим летом по возвращении из поездки в Европу. 

В свою очередь Зеленский поднял тему "Северного потока-2", назвав строительство газопровод шантажом глобального уровня. "Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток-2" - это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", - цитирует агентство заявление представителей украинского лидера. 

Ранее сообщалось, что администрация Байдена не стала организовывать встречу с Зеленским перед американо-российским саммитом, который пройдет в Женеве 16 июня.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.06.2021, 17:20
    Гость: фёдор

    Не говори гоп пока не в курсе дела. Построить нщё не значит получать прибыль.Ещё много предстоит пройти пепонов.

  2. 08.06.2021, 15:51
    Гость: "вуйки" из Галичины

    14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция» - тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Дивизия входила в состав войск СС нацистской Германии, а в апреле 1945 года была формально включена в состав Украинской национальной армии, находившейся в подчинении Украинского национального комитета.

  3. 08.06.2021, 15:10
    Гость: со стороны

    Отношения с США и Западом очень важны для Украины. Не надо забывать, что героические "вуйки" из Галичины и правобережные буркалы в одном строю с американцами штурмовали Измаил, Воевали Крым, Запорожье, Слобожанщину, а затем империя создала препятствия для развития отношений. Ну, вот, сейчас все восстанавливается. Говорят, 101 воздушно-десантная дивизия США, прославленная в боях, скоро передислоцируется в Украину(после принятия в НАТО на секретном заседании июньского саммита), вместе с ВСУ будет отбивать Крым, ОРДЛО, ну, и другое, что надлежит. О том и переговоры уже в США будут.

  4. 08.06.2021, 13:50
    Гость: И.В.С.

    Для меня забавно ДО ЖУТИ то,во ЧТО за короткое время превратился ранее вполне вменяемый,достаточно неглупый и ведущий почти весь свой бизнес в России (сериалы и т.п),снимавшийся сам вполне успешно в коммерческом шутовском,русть и дурацком Кино... клоун Зелик...это что-то ...
    Это я к влиянию Власти на личность.Господи,это влияние ЧУДОВИЩНО и ужасно.Люди превращаются в злобных тупых ЗОМБИ...вот как этот зелик.Что ты несешь,носатый ?Ведь именно ты (и твои носатые дети) стал бы первым Абажуром у твоих нынешних Хозяев...это пипеццц...

  5. 08.06.2021, 13:44
    Гость: Время Ч.

    Переговоры президентов по телефону не ведутся, по нем ведутся разговоры, в данном случае абсолютно пустые. Одна ветки СП-2 уже построена и США сами уже признали, что помешать они уже не могут.

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