Ударившего Макрона мужчину требуют приговорить к 18 месяцам тюрьмы

Прокуратура попросила суд приговорить мужчину, ударившего Эммануэля Макрона, к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Напомним, мужчина ударил президента Франции по лицу во время посещения департамента Дром. Как видно на видео, Макрон подходит к группе людей с целью пообщаться с ними, он протягивает свою руку мужчине для рукопожатия, но тот одной рукой поздоровался с президентом, а второй ударил его по лицу.

При этом сам Эмманюэль Макрон заявил, что данный случай является единичным инцидентом и не должен отвлекать страну и граждан от более важных проблем.

«Все в порядке. Мы должны рассматривать в перспективе этот инцидент, являющийся, по моему мнению, единичным. Он не должен затмевать другие жизненно важные для многих проблемы», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.06.2021, 20:34
    Гость: ))) а неплохо,

    "По моему мнению,единичным".))?
    В смысле,обычно его супруга колотит,а вот электорат пока не колотил, раньше.
    .
    Никогда такого не было,и вот опять

  2. 10.06.2021, 19:48
    Гость: В Эрэфии зато никто не попытался

    "Гаранту" отомстить за то, что изолгался
    И с легкостью чихнул весьма бесцеремонно
    На слово данное про возраст пенсионный!

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