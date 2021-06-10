Ударившего Макрона мужчину требуют приговорить к 18 месяцам тюрьмы

17:08 10.06.2021

Прокуратура попросила суд приговорить мужчину, ударившего Эммануэля Макрона, к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Напомним, мужчина ударил президента Франции по лицу во время посещения департамента Дром. Как видно на видео, Макрон подходит к группе людей с целью пообщаться с ними, он протягивает свою руку мужчине для рукопожатия, но тот одной рукой поздоровался с президентом, а второй ударил его по лицу.

При этом сам Эмманюэль Макрон заявил, что данный случай является единичным инцидентом и не должен отвлекать страну и граждан от более важных проблем.

«Все в порядке. Мы должны рассматривать в перспективе этот инцидент, являющийся, по моему мнению, единичным. Он не должен затмевать другие жизненно важные для многих проблемы», - сказал он.