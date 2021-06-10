Ударившего Макрона мужчину требуют приговорить к 18 месяцам тюрьмы
Прокуратура попросила суд приговорить мужчину, ударившего Эммануэля Макрона, к 18 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Напомним, мужчина ударил президента Франции по лицу во время посещения департамента Дром. Как видно на видео, Макрон подходит к группе людей с целью пообщаться с ними, он протягивает свою руку мужчине для рукопожатия, но тот одной рукой поздоровался с президентом, а второй ударил его по лицу.
При этом сам Эмманюэль Макрон заявил, что данный случай является единичным инцидентом и не должен отвлекать страну и граждан от более важных проблем.
«Все в порядке. Мы должны рассматривать в перспективе этот инцидент, являющийся, по моему мнению, единичным. Он не должен затмевать другие жизненно важные для многих проблемы», - сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"По моему мнению,единичным".))?
В смысле,обычно его супруга колотит,а вот электорат пока не колотил, раньше.
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Никогда такого не было,и вот опять
"Гаранту" отомстить за то, что изолгался
И с легкостью чихнул весьма бесцеремонно
На слово данное про возраст пенсионный!
дуэлянта золотова ему.
Скорострельный, однако, во Франции суд: пишут уже осудили.
Так кто требует то?