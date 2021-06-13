НАТО может выступить против размещения ядерных ракет в Европе

11:00 13.06.2021

Страны НАТО по итогам саммита в Брюсселе могут объявить, что выступают против размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе. Такое предложение содержится в проекте коммюнике, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Defense News.

По информации источников журнала в ЕС и Сенате Конгресса США, НАТО рассматривает этот шаг как способ снизить напряженность в отношениях с Россией. Это может стать «первым шагом в диалоге по контролю над вооружениями» в преддверии встречи Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве.

В октябре 2020 года российский президент заявил о готовности не развертывать на европейской части территории страны ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также «вооружения, по классификации которых стороны не смогли договориться» в случае встречных шагов. Администрация Дональда Трампа назвала идею обреченной на провал и дала понять, что готова развернуть в Западной Европе большое число ядерных ракет.