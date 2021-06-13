НАТО может выступить против размещения ядерных ракет в Европе
Страны НАТО по итогам саммита в Брюсселе могут объявить, что выступают против размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе. Такое предложение содержится в проекте коммюнике, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Defense News.
По информации источников журнала в ЕС и Сенате Конгресса США, НАТО рассматривает этот шаг как способ снизить напряженность в отношениях с Россией. Это может стать «первым шагом в диалоге по контролю над вооружениями» в преддверии встречи Джо Байдена и Владимира Путина 16 июня в Женеве.
В октябре 2020 года российский президент заявил о готовности не развертывать на европейской части территории страны ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также «вооружения, по классификации которых стороны не смогли договориться» в случае встречных шагов. Администрация Дональда Трампа назвала идею обреченной на провал и дала понять, что готова развернуть в Западной Европе большое число ядерных ракет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это переформатирование существующего положения.
Можно будет поменять условия, например, под это дело принять Украину в НАТО. Ну, если угроз нет...
США хотели спихнуть Европу РФ за большую сумму денег, через подставной военный конфликт, но РФ оказалась слишком слаба и кремль - труслив, поэтому сделка сорвалась. Был шанс в 2014-м, но кое кто сдулся, назвав это многоходовочкой.
Сейчас США просто оптимизируют расходы.
жители Евросоюза оценили НАТО по ее функциональности-в случ чего на их дурные головы свалятся как российские разделяемые блоки,так и американские.
Если сравнить количество неядерных боеголовок со средствами/носителями ТОЧНОГО наведения у них и у нас, то станет до слёз ясно, что без этой самой ядерной дубины мы против них - безоружны!
Так что эти коты базилио знают, чего хотят...
А может быть они просто не собирались с нами воевать и поэтому не подготовились к зиме?
Может такое быть?