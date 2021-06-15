Израиль отменил обязательное ношение масок в помещениях

Власти Израиля отменили необходимость ношения масок в помещениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Масочный режим в помещениях был последним серьезным карантинным ограничением, действующим в стране. 

"Министерство здравоохранения объявило, что со вторника требование о ношении масок в помещении будет отменено, что знаменует конец одного из немногих оставшихся в Израиле серьезных ограничений в связи с коронавирусом", - цитирует агентство израильские СМИ.

С сегодняшнего дня в Израиле необязательно носить маски в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заявлениях, офисах и других закрытых помещениях. Обязательное ношение масок будет распространяться только на некоторые отделения больниц, авиаперелеты, дома престарелых. 

В последние дни в Израиле выявляют единичные случаи COVID-19. Почти все ограничения в стране сняли с 1 июня.

Массовая вакцинация населения от коронавируса началась в Израиле 20 декабря 2020 года. К настоящему моменту в стране вакцинированы полностью более 5,1 млн человек двумя дозами вакцины (более 55% населения), а как минимум одной дозой - почти 5,5 млн. В центрах вакцинации приглашают на прививку и подростков от 12 лет.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.06.2021, 16:38
    Гость: gvozd

    это смешно... они даже не видят как сами себе противоречат.
    "конец одного из немногих оставшихся в Израиле серьезных ограничений .. Обязательное ношение масок.. отделения больниц, авиаперелеты, дома престарелых.
    --
    кроме этого, есть еще мутное манипулирования тестами и статистикой.
    единственной основой всего этого безумия являются PCR тесты.
    которые как известно Нельзя применять в медицинской диагностике - по Неоднократным заявлениям изобретателя теста.
    если убрать PCR тесты - вся их пландемия Исчезает.
    но это Не все.
    PCR тест можно Произвольно накручивать и если количество "циклов" более 35 - тест может "найти" абсолютно все что душа пожелает.
    в связи с этим в сша Вскрылось, что PCR тесты проводили с 45ю циклами - то есть Весь 2020год это Фикция накрученная PCR тестами.
    а теперь, что-бы Симулировать "пользу" "вакцин", в сша вышел циркуляр который указывает проводить PCR тесты не более чем в 25 циклов!!
    но если бы весь 2020й делали PCR тесты с 25ю циклами - НЕ Было бы никакой "пландемии".
    и это лишь Вершина Айсберга этой Аферы.

  2. 15.06.2021, 15:35
    Гость: Гость

    А "в Израиле необязательно носить маски в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заявлениях, офисах и других закрытых помещениях. Обязательное ношение масок будет распространяться только на некоторые отделения больниц, авиаперелеты, дома престарелых".

  3. 15.06.2021, 14:57
    Гость: Хочешь жить, знай кто блог 2038

    Все мои знакомые, кто ездил за лечением в Израель уже в лучших мирах.
    Да будет вам за ложь вашу.
    Что посеешь, то и пожнешь.
    Жаль невинных.

Все комментарии (4)
Выбор читателей
«Пришли какие-то негодяи забрать землю»: владелец самостороя в Сочи застрелил двух приставов
Михалков: «Мы переживаем разделение мира не только на богатых и бедных, но и на умных и глупых»
500 нуворишей захватили богатства России
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
Избранное
Мастера на все руки: военнослужащие продемонстрировали кулинарные навыки на конкурсе «Армейский запас-2021»
Sinister «Deformation of the Holy Realm»
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики
Владелец «Метрополя» Александр Клячин «соскочил» с дела о взятках ПФР, в которых обвиняют братьев Ананьевых
Свой шашлык стал недоступен — пойдем травиться к гостям с юга
Борис Кагарлицкий: «Путину становится опасно уезжать из бункера»
«Кипелов», 16 апреля, «19.30»
Blues Bastards, 2 мая, «Мумий Тролль Music Bar»
Сектор Газовой Атаки «В стране дураков»
Как на Западе оценивают возможный отказ РФ от достройки газопровода «Северный поток-2»: обзор вариантов
«Крематорий», 20 марта, ДК. им Горбунова