Израиль отменил обязательное ношение масок в помещениях
Власти Израиля отменили необходимость ношения масок в помещениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Масочный режим в помещениях был последним серьезным карантинным ограничением, действующим в стране.
"Министерство здравоохранения объявило, что со вторника требование о ношении масок в помещении будет отменено, что знаменует конец одного из немногих оставшихся в Израиле серьезных ограничений в связи с коронавирусом", - цитирует агентство израильские СМИ.
С сегодняшнего дня в Израиле необязательно носить маски в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заявлениях, офисах и других закрытых помещениях. Обязательное ношение масок будет распространяться только на некоторые отделения больниц, авиаперелеты, дома престарелых.
В последние дни в Израиле выявляют единичные случаи COVID-19. Почти все ограничения в стране сняли с 1 июня.
Массовая вакцинация населения от коронавируса началась в Израиле 20 декабря 2020 года. К настоящему моменту в стране вакцинированы полностью более 5,1 млн человек двумя дозами вакцины (более 55% населения), а как минимум одной дозой - почти 5,5 млн. В центрах вакцинации приглашают на прививку и подростков от 12 лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
это смешно... они даже не видят как сами себе противоречат.
"конец одного из немногих оставшихся в Израиле серьезных ограничений .. Обязательное ношение масок.. отделения больниц, авиаперелеты, дома престарелых.
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кроме этого, есть еще мутное манипулирования тестами и статистикой.
единственной основой всего этого безумия являются PCR тесты.
которые как известно Нельзя применять в медицинской диагностике - по Неоднократным заявлениям изобретателя теста.
если убрать PCR тесты - вся их пландемия Исчезает.
но это Не все.
PCR тест можно Произвольно накручивать и если количество "циклов" более 35 - тест может "найти" абсолютно все что душа пожелает.
в связи с этим в сша Вскрылось, что PCR тесты проводили с 45ю циклами - то есть Весь 2020год это Фикция накрученная PCR тестами.
а теперь, что-бы Симулировать "пользу" "вакцин", в сша вышел циркуляр который указывает проводить PCR тесты не более чем в 25 циклов!!
но если бы весь 2020й делали PCR тесты с 25ю циклами - НЕ Было бы никакой "пландемии".
и это лишь Вершина Айсберга этой Аферы.
А "в Израиле необязательно носить маски в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заявлениях, офисах и других закрытых помещениях. Обязательное ношение масок будет распространяться только на некоторые отделения больниц, авиаперелеты, дома престарелых".
Все мои знакомые, кто ездил за лечением в Израель уже в лучших мирах.
Да будет вам за ложь вашу.
Что посеешь, то и пожнешь.
Жаль невинных.