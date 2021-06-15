Израиль отменил обязательное ношение масок в помещениях

11:45 15.06.2021

Власти Израиля отменили необходимость ношения масок в помещениях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Масочный режим в помещениях был последним серьезным карантинным ограничением, действующим в стране.

"Министерство здравоохранения объявило, что со вторника требование о ношении масок в помещении будет отменено, что знаменует конец одного из немногих оставшихся в Израиле серьезных ограничений в связи с коронавирусом", - цитирует агентство израильские СМИ.

С сегодняшнего дня в Израиле необязательно носить маски в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заявлениях, офисах и других закрытых помещениях. Обязательное ношение масок будет распространяться только на некоторые отделения больниц, авиаперелеты, дома престарелых.

В последние дни в Израиле выявляют единичные случаи COVID-19. Почти все ограничения в стране сняли с 1 июня.

Массовая вакцинация населения от коронавируса началась в Израиле 20 декабря 2020 года. К настоящему моменту в стране вакцинированы полностью более 5,1 млн человек двумя дозами вакцины (более 55% населения), а как минимум одной дозой - почти 5,5 млн. В центрах вакцинации приглашают на прививку и подростков от 12 лет.