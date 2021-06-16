Прибытие Владимира Путина в Женеву на встречу с Джо Байденом

Путин-Байден

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве впервые с момента вступления американского лидера в должность. Встреча состоится на вилле Ла-Гранж примерно в 14:00 по московскому времени.

Ожидается, что на саммите главы государств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и вопросы международной политики.  

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 19:00 мск.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 16.06.2021, 16:41
    Гость: Парацельс

    Вот не умеют наши люди по заказу улыбаться)
    не могут себя заставить даже под камеры)
    хоть бы анекдот какой-нибудь специально вспоминали для этого случая!!!

Все комментарии (8)
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