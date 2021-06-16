Прибытие Владимира Путина в Женеву на встречу с Джо Байденом

13:32 16.06.2021

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве впервые с момента вступления американского лидера в должность. Встреча состоится на вилле Ла-Гранж примерно в 14:00 по московскому времени.

Ожидается, что на саммите главы государств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и вопросы международной политики.

Итоговая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 19:00 мск.