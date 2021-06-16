Прибытие Владимира Путина в Женеву на встречу с Джо Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве впервые с момента вступления американского лидера в должность. Встреча состоится на вилле Ла-Гранж примерно в 14:00 по московскому времени.
Ожидается, что на саммите главы государств обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений и вопросы международной политики.
Итоговая пресс-конференция Владимира Путина запланирована на 19:00 мск.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дали ботинки на высоких каблуках.
трап бронированный?
Вот не умеют наши люди по заказу улыбаться)
не могут себя заставить даже под камеры)
хоть бы анекдот какой-нибудь специально вспоминали для этого случая!!!
достаточно вшивенький "спектаклик".
На уровне завклуба.
образом нулевой стал выше Байдэна?