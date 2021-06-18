Пекин намерен отменить контроль рождаемости к 2025 году

19:15 18.06.2021

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что к 2025 власти Китая планируют полностью отменить ограничения на число детей в семьях.

Также сообщается, что в будущем власти намерены начать стимулировать повышение рождаемости.

Предполагается, что подобные меры позволят ускорить рост экономики.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее также заявлял, что считает старение населения одной из угроз национальной безопасности Китая и призвал заняться решением данной проблемы. Так, за 2020 год трудоспособное население Китая в возрасте от 15 до 59 лет сократилось почти на 7% (с 70,1% до 63,3%), а доля граждан КНР в возрасте более 65 лет составила в прошлом году 13,5% (в 2019 году их доля была 8,9%).