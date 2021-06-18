Пекин намерен отменить контроль рождаемости к 2025 году

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что к 2025 власти Китая планируют полностью отменить ограничения на число детей в семьях.

Также сообщается, что в будущем власти намерены начать стимулировать повышение рождаемости.

Предполагается, что подобные меры позволят ускорить рост экономики.

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее также заявлял, что считает старение населения одной из угроз национальной безопасности Китая и призвал заняться решением данной проблемы. Так, за 2020 год трудоспособное население Китая в возрасте от 15 до 59 лет сократилось почти на 7% (с 70,1% до 63,3%), а доля граждан КНР в возрасте более 65 лет составила в прошлом году 13,5% (в 2019 году их доля была 8,9%).

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.06.2021, 20:07
    Гость: Либераст, Жириновский

    с ума сойдёт, на почве ненависти к будущим хозяевам Сибири и ДВ

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
«За предыдущие тридцать лет Америка де-юре и де-факто забрала в качестве трофеев "холодной войны" почти всё, чем владел СССР по итогам Второй мировой войны»
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
Избранное
Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным
Рецензия на фильм «Человек Божий»: Счастье — это сердце, ставшее престолом Господа
Как построить дом, чтобы в дальнейшем не переплачивать без надобности?
Об уничтожении тольяттинского «Томета»
Земля потяжелела вдвое: впервые все, что произвел человек, превысило вес всего живого
Как на Западе оценивают возможный отказ РФ от достройки газопровода «Северный поток-2»: обзор вариантов
Что делать российским спортсменам? Выступать под флагом СССР
«Слова цифрового и фармацевтического "мецената" и "филантропа" Гейтса являются очередным косвенным доказательством, что с населением всего мира "мировое правительство" затеяло серьезную глобальную игру»
«Пролет» над гнездом Батьки
Есть ли у Лукашенко окно возможностей для разворота на Запад
Основы рационального питания