В Германии по подозрению в шпионаже задержан гражданин России

12:30 21.06.2021

В Германии был задержан гражданина России, подозреваемый в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.

По данным ведомства, подозреваемый - Ильнур Н. - работал научным сотрудником в одном из университетов Германии.

В период с октября 2020 года по июнь 2021 года он как минимум трижды встречался с представителями российской разведки. По меньшей мере на двух из этих встреч он якобы передал информацию из вуза, получив за это денежное вознаграждение, утверждает Генпрокуратура ФРГ.

В начале июня в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России был задержан бывший местный журналист. По версии прокуратуры, гражданин Польши Януш Н. "по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран".