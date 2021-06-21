В Германии по подозрению в шпионаже задержан гражданин России
В Германии был задержан гражданина России, подозреваемый в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщает РБК со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.
По данным ведомства, подозреваемый - Ильнур Н. - работал научным сотрудником в одном из университетов Германии.
В период с октября 2020 года по июнь 2021 года он как минимум трижды встречался с представителями российской разведки. По меньшей мере на двух из этих встреч он якобы передал информацию из вуза, получив за это денежное вознаграждение, утверждает Генпрокуратура ФРГ.
В начале июня в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России был задержан бывший местный журналист. По версии прокуратуры, гражданин Польши Януш Н. "по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Александр из Берлина? Ого! Вот это сенсация! И что, депортируют в Россию?
Придумал.
Оно истинное лицо "нанотехнологий" в России. Кроме распилов и откатов выхлоп 0. Сам уровень технологий ниже плинтуса. Но чтобы хоть что то сотворить , показухи ради, да государю на потеху, разосланы гонцы во все концы. Скоро будем инструкцию по изготовлению табуретов похищать.
Уже враньё, сейчас нет смысла встречать лично с резидентами, лично передавать информацию и лично получать деньги. Для чего интернет и возможность иметь счета вне юрисдикции Германии, например в юго-восточной Азии? Кроме того, если он гражданин РФ то что ему стоило приехать на пару дней в Москву?