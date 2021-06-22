Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» западными политиками

22:53 22.06.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой стран Запада и Украины разобраться с "обезумевшими" политиками, которые принимают решения о санкциях против Минска.

"Я обращаюсь прежде всего <...> к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", — сказал он в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Лукашенко отметил, что сейчас, "как и 80 лет назад", регион находится на грани глобального конфликта и спросил соседей, усвоили ли они уроки истории.

"Санкции, провокации <…>. Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность? Давайте попробуем", —цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, раньше государства "жили по-соседски, делили кусок хлеба", а люди ездили друг к другу.

"Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым, на самом деле, наплевать на наш народ и на свои народы, их судьбы и государственность, нашу белорусскую государственность?" — спросил Лукашенко.

Он заверил, что белорусы в любом случае отстоят свою землю, независимость и суверенитет. Как указал Лукашенко, для Минска современный мир не замыкается на Евросоюзе — есть "достаточно ответственных стран" и целых регионов, с которыми Белоруссия продолжит тесно сотрудничать.

"За нами правда. И мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость", — добавил президент.

