Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» западными политиками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой стран Запада и Украины разобраться с "обезумевшими" политиками, которые принимают решения о санкциях против Минска.
"Я обращаюсь прежде всего <...> к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", — сказал он в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.
Лукашенко отметил, что сейчас, "как и 80 лет назад", регион находится на грани глобального конфликта и спросил соседей, усвоили ли они уроки истории.
"Санкции, провокации <…>. Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность? Давайте попробуем", —цитирует Лукашенко РИА Новости.
По его словам, раньше государства "жили по-соседски, делили кусок хлеба", а люди ездили друг к другу.
"Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым, на самом деле, наплевать на наш народ и на свои народы, их судьбы и государственность, нашу белорусскую государственность?" — спросил Лукашенко.
Он заверил, что белорусы в любом случае отстоят свою землю, независимость и суверенитет. Как указал Лукашенко, для Минска современный мир не замыкается на Евросоюзе — есть "достаточно ответственных стран" и целых регионов, с которыми Белоруссия продолжит тесно сотрудничать.
"За нами правда. И мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость", — добавил президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Лукашенко прав. Сейчас народ Белоруссии независим и у них есть уверенность в завтрашнем дне. Чего явно нет у крикунов
Эх,Рыгорович,знал бы ты в реале - какие подонки и потомки СС у власти во всей Прибалтике и в Польше...о чем ты мечтаешь...там те самые уроды,что и ровно 80 лет назад.
И опять бы живьем жгли в хатах,если бы не ядерная Россия,которой единственно эти господа с..т.
Прибалтов и поляков с осени погонят полицейскими дубинками на 4-й локдаун и им уже будет не до РБ. А москвичей уже погнали.