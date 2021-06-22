Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» западными политиками

© KM.RU, Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал народы граничащих с республикой стран Запада и Украины разобраться с "обезумевшими" политиками, которые принимают решения о санкциях против Минска.

"Я обращаюсь прежде всего <...> к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам: очнитесь, пока не поздно, разберитесь с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность", — сказал он в Бресте ходе церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. 

Лукашенко отметил, что сейчас, "как и 80 лет назад", регион находится на грани глобального конфликта и спросил соседей, усвоили ли они уроки истории.

"Санкции, провокации <…>. Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов — на патриотичность? Давайте попробуем", —цитирует Лукашенко РИА Новости.

По его словам, раньше государства "жили по-соседски, делили кусок хлеба", а люди ездили друг к другу.

"Давайте остановимся у этой последней черты. Завтра будет поздно. Неужели среди украинцев, литовцев, латышей и поляков, к которым белорусы всегда относились дружественно, найдутся те, кто готов пожертвовать этой своей мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств, политиков, которым, на самом деле, наплевать на наш народ и на свои народы, их судьбы и государственность, нашу белорусскую государственность?" — спросил Лукашенко.

Он заверил, что белорусы в любом случае отстоят свою землю, независимость и суверенитет. Как указал Лукашенко, для Минска современный мир не замыкается на Евросоюзе — есть "достаточно ответственных стран" и целых регионов, с которыми Белоруссия продолжит тесно сотрудничать.

"За нами правда. И мы наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость", — добавил президент.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.06.2021, 00:43
    Гость: Плутон

    Лукашенко прав. Сейчас народ Белоруссии независим и у них есть уверенность в завтрашнем дне. Чего явно нет у крикунов

  2. 23.06.2021, 00:28
    Гость: Сябр

    Эх,Рыгорович,знал бы ты в реале - какие подонки и потомки СС у власти во всей Прибалтике и в Польше...о чем ты мечтаешь...там те самые уроды,что и ровно 80 лет назад.
    И опять бы живьем жгли в хатах,если бы не ядерная Россия,которой единственно эти господа с..т.

  3. 23.06.2021, 00:03
    Гость: Uhu

    Прибалтов и поляков с осени погонят полицейскими дубинками на 4-й локдаун и им уже будет не до РБ. А москвичей уже погнали.

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