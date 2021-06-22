США не будут предупреждать Россию о киберударах

Власти США не планируют предупреждать Россию о нанесении возможных киберударов. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

По ее словам, президент США Джо Байден на прошедшем в Женеве саммите заявил, что в случае продолжения хакерских атак со стороны Москвы, Вашингтон будет действовать без предупреждения. 

"Президент ясно дал понять: это сферы, за которыми мы наблюдаем, и оставляем за собой возможность действий, влекущих последствия", — в частности заявила она, добавив, что США не будут раскрывать возможный список российских объектов, на которые могут нацелиться.

Саммит Россия — США прошел в Женеве 16 июня. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин указал, что стороны начнут консультации по кибербезопасности. Как напомнил президент, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США и надо отбросить антироссийские инсинуации.

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