ВОЗ признала необходимость вакцинации детей против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Согласно документу, опубликованному на сайте ВОЗ, вакцинация признана желательной для детей.
Прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.
Приоритет при вакцинации по-прежнему должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.
В организации напоминают, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.
Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, в ближайшее время будет принято соответствующее решение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
достали Вы диванные войны, сидите на диванах и клацкаете по клаве. А Ваши работадатели уже вакцинировали своё население на 60%, а вы все пытатесь россиянам промыть мозги чтобы они не вакцинировались, а потихоньку умирали от хронических заболеваний, которые обостряются при заболевании ковидом.
тем временем в сша..
ихний "регулятор" CDC вынужден созвать Чрезвычайное обсуждение более 800 случаев поражения сердца у Молодежи(подростков) После генных уколов официально зарегистрированных в их системе регистрации вреда пациентам от вакцинации "Vaccine Adverse Event Reporting System" - то есть реальное количество пострадавших смело умножаем на 10, минимум..
я подчеркиваю, это Подростки, Здоровые,Молодые, с Сильной имунной системой которые НЕ Имеют никакого значимого Риска заразиться Говидом. риск менее 0,06%.
и вот ЭТО сейчас вам навязывают американские агенты в кремле.
Чем дальше вы будете молчать - тем будет ХУЖЕ.
они действуть по заранее составленному на западе плану.
вся эта пропагада слово в слово повторяет пропаганду демпартии сша - под Копирку.
далее.
воз ничего не признал.
воз Снова изменил стандарты и опредления.
все это время, американские корпорации Уже проводили Эксперименты над детьми и уже Были Смерти.
на сайте ВОЗ все это время висела прямо противоположная позиция - НЕ Проводить "вакцинация" детей.
и это было Прямо Против того чем Государство в сша и в британии.
ВОЗ фактически Принудили изменить свою позицию.
об этом в статье НИ СЛОВА.
обратите внимание тк же на немедленные действия преступников из центра гамалеи.
они Все Одна Банда.
Мало им стариков и людей среднего возраста, к детям свои щупальца протянули !
Монстры !
Вот и за детей взялись.