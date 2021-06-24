ВОЗ признала необходимость вакцинации детей против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно документу, опубликованному на сайте ВОЗ, вакцинация признана желательной для детей. 

Прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.

Приоритет при вакцинации по-прежнему должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.

В организации напоминают, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, в ближайшее время будет принято соответствующее решение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.06.2021, 13:53
    Гость: Всем комментаторам

    достали Вы диванные войны, сидите на диванах и клацкаете по клаве. А Ваши работадатели уже вакцинировали своё население на 60%, а вы все пытатесь россиянам промыть мозги чтобы они не вакцинировались, а потихоньку умирали от хронических заболеваний, которые обостряются при заболевании ковидом.

  2. 24.06.2021, 13:32
    Гость: gvozd

    тем временем в сша..
    ихний "регулятор" CDC вынужден созвать Чрезвычайное обсуждение более 800 случаев поражения сердца у Молодежи(подростков) После генных уколов официально зарегистрированных в их системе регистрации вреда пациентам от вакцинации "Vaccine Adverse Event Reporting System" - то есть реальное количество пострадавших смело умножаем на 10, минимум..
    я подчеркиваю, это Подростки, Здоровые,Молодые, с Сильной имунной системой которые НЕ Имеют никакого значимого Риска заразиться Говидом. риск менее 0,06%.
    и вот ЭТО сейчас вам навязывают американские агенты в кремле.

  3. 24.06.2021, 13:03
    Гость: gvozd

    Чем дальше вы будете молчать - тем будет ХУЖЕ.
    они действуть по заранее составленному на западе плану.
    вся эта пропагада слово в слово повторяет пропаганду демпартии сша - под Копирку.
    далее.
    воз ничего не признал.
    воз Снова изменил стандарты и опредления.
    все это время, американские корпорации Уже проводили Эксперименты над детьми и уже Были Смерти.
    на сайте ВОЗ все это время висела прямо противоположная позиция - НЕ Проводить "вакцинация" детей.
    и это было Прямо Против того чем Государство в сша и в британии.
    ВОЗ фактически Принудили изменить свою позицию.
    об этом в статье НИ СЛОВА.
    обратите внимание тк же на немедленные действия преступников из центра гамалеи.
    они Все Одна Банда.

  4. 24.06.2021, 12:16
    Гость: Зоя

    Мало им стариков и людей среднего возраста, к детям свои щупальца протянули !
    Монстры !

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