ВОЗ признала необходимость вакцинации детей против COVID-19

08:11 24.06.2021

Всемирная организация здравоохранения выпустила обновленные рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно документу, опубликованному на сайте ВОЗ, вакцинация признана желательной для детей.

Прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.

Приоритет при вакцинации по-прежнему должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.

В организации напоминают, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

Ранее стало известно, что НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал документы для получения разрешения на исследование по применению вакцины "Спутник V" у детей, в ближайшее время будет принято соответствующее решение.