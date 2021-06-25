Романа Протасевича и Софию Сапегу перевели под домашний арест

11:47 25.06.2021

Роман Протасевич, основатель Telegram-канала NEXTA, и россиянка София Сапега были переведены под домашний арест. Сапега сейчас находится одна в Минске в съемной квартире.

Отец Протасевича при этом отметил, что с них не сняли обвинений и они находятся под контролем властей, сообщает BBC.

Напомним, Протасевич и Сапега были задержаны в конце мая в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. После задержания в Telegram-канале «Желтые сливы» было опубликовано видео, в котором Сапега призналась, что ведет Telegram-канал «Черная книга Беларуси», где публикуются персональные данные силовиков.