Зеленский допустил проведение референдума по разрыву связей с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Глава государства отметил, что он рассчитывает на урегулирование затянувшегося конфликта. При этом не исключается вариант и полного разрыва отношений. Однако подобные решения должны приниматься народом Украины на референдуме. 

"Если у нас не выйдет любых альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно. В любом случае Нормандский формат, будет он работать или нет. Если все это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины", -  заявил Зеленский. 

Согласно результатам опроса, проведенного в мае, 69% украинцев считают, что временно неподконтрольные Киеву регионы юго-востока страны должны оставаться частью Украины. Десять процентов опрошенных не против того, чтобы этим территориям предоставили специальный статус. Их самостоятельность поддерживают шесть процентов украинцев, а три процента выступили за присоединение этих регионов к России. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.06.2021, 16:42
    Гость: Верен тезис про каждую кухарку!

    Если кухарки могут управлять государством, то клоун ваще запросто!

  2. 25.06.2021, 13:56
    Гость: Александр Иванович

    С каким восхищением, с пафосом, ты описываешь зверства гестаповских подонков... Чувствуется звериное нутро. Сам то откуда? Сомневаюсь что из России. Русские не такие.

  3. 25.06.2021, 13:52
    Гость: Мябр

    Так он уже в России? Ого! А россияне знают об этом? Или швали сябры только об этом знают и обсуждают это?

  4. 25.06.2021, 13:24
    Гость: Сябр

    ..Донбас должна забрать Россия....
    Это произошло по воле народа Донбасса ровно 7 лет назад.
    И это НАВСЕГДА и это не обуждается никакой швалью.

  5. 25.06.2021, 13:22
    Гость: И.В.С.

    А всего 80 лет наза его нынешние Хозяева сделали бы из этого тупорылого клоуна-иуды красивый абажур для спальни своей фрау :)))Или чучелко бы набили для потехи.
    И только русские своей обильной кровью спасли всех этих...зеликов...и т.п сегодняшних ублюдков.
    НО,скоро взыщем за ТУ нашу кровь.

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