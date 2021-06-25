Зеленский допустил проведение референдума по разрыву связей с Донбассом

08:45 25.06.2021

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Глава государства отметил, что он рассчитывает на урегулирование затянувшегося конфликта. При этом не исключается вариант и полного разрыва отношений. Однако подобные решения должны приниматься народом Украины на референдуме.

"Если у нас не выйдет любых альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно. В любом случае Нормандский формат, будет он работать или нет. Если все это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины", - заявил Зеленский.

Согласно результатам опроса, проведенного в мае, 69% украинцев считают, что временно неподконтрольные Киеву регионы юго-востока страны должны оставаться частью Украины. Десять процентов опрошенных не против того, чтобы этим территориям предоставили специальный статус. Их самостоятельность поддерживают шесть процентов украинцев, а три процента выступили за присоединение этих регионов к России.