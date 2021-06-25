Зеленский допустил проведение референдума по разрыву связей с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность проведения референдума о полном разрыве с Донбассом, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Глава государства отметил, что он рассчитывает на урегулирование затянувшегося конфликта. При этом не исключается вариант и полного разрыва отношений. Однако подобные решения должны приниматься народом Украины на референдуме.
"Если у нас не выйдет любых альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно. В любом случае Нормандский формат, будет он работать или нет. Если все это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины", - заявил Зеленский.
Согласно результатам опроса, проведенного в мае, 69% украинцев считают, что временно неподконтрольные Киеву регионы юго-востока страны должны оставаться частью Украины. Десять процентов опрошенных не против того, чтобы этим территориям предоставили специальный статус. Их самостоятельность поддерживают шесть процентов украинцев, а три процента выступили за присоединение этих регионов к России.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если кухарки могут управлять государством, то клоун ваще запросто!
С каким восхищением, с пафосом, ты описываешь зверства гестаповских подонков... Чувствуется звериное нутро. Сам то откуда? Сомневаюсь что из России. Русские не такие.
Так он уже в России? Ого! А россияне знают об этом? Или швали сябры только об этом знают и обсуждают это?
..Донбас должна забрать Россия....
Это произошло по воле народа Донбасса ровно 7 лет назад.
И это НАВСЕГДА и это не обуждается никакой швалью.
А всего 80 лет наза его нынешние Хозяева сделали бы из этого тупорылого клоуна-иуды красивый абажур для спальни своей фрау :)))Или чучелко бы набили для потехи.
И только русские своей обильной кровью спасли всех этих...зеликов...и т.п сегодняшних ублюдков.
НО,скоро взыщем за ТУ нашу кровь.