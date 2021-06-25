Премьер Италии допустил отказ в одобрении «Спутника V» в Евросоюзе
Российская вакцина «Спутник V» может никогда не получить одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции.
«Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА», – цитирует РИА «Новости» Драги. При этом премьер-министр не объяснил причины своих предположений.
Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и ВОЗ зарегистрируют «Спутник V» уже в ближайшие месяцы. 16 июня в РФПИ заявили, что EMA дало позитивный отзыв на российский препарат. В РФПИ также сообщили, что ожидают регистрации «Спутника V» на территории ЕС в течение двух месяцев.
Позже ВОЗ по итогам инспекции российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V» опубликовала замечания по работе одной из них.
Комментарии читателей Оставить комментарий
как можно одобрять что-то в Европе если в России народ не верит в этот Спутник и массово отказывается вакцинироваться неизвестной субстанцией Не зря же принудиловку собираются вводить
так же как борщ с мясом и блины со сметаной Просто оглушительный взрыв А если еще добавить графен и Посейдон- то это же просто ошеломляющий взрыв
Да Россия немного карты спутала, ведь видимо не брали в расчёт, что будут вакции из России, но думаю Драги говорит правду, он банкир, связан давно уже с глобальной элитой и в конце концов хоть он сейчас и прьемер но он только ставит подписи под документами а вот создание этих документов и нормативных актов принимаются выше его головы.
Зачем людей вводить в дебри. Так называемая Спутник-V,не является вакциной. Обычное плацебо.
Боятся, ничтожества гейропейские, конкуренции со стороны России! Так и не смогли создать свои вакцины Германия, Франция, Италия, Испания, Голландия, Канада, Австралия! Англия со Швейцией совместно создали убогую и очень опасную Астру Зенек! Русский Спутник V оказался для Запада таким же оглушительным, ошеломляющим взрывом, как и русский первый в мире Спутник Земли в 1957 и первые в мире комонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова! Как и пояление у России гиперзвуковых, крылатых маневрирующих ракет.