Премьер Италии допустил отказ в одобрении «Спутника V» в Евросоюзе

17:10 25.06.2021

Российская вакцина «Спутник V» может никогда не получить одобрения со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции.

«Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА», – цитирует РИА «Новости» Драги. При этом премьер-министр не объяснил причины своих предположений.

Ранее замглавы Минздрава Сергей Глаголев выразил надежду, что EMA и ВОЗ зарегистрируют «Спутник V» уже в ближайшие месяцы. 16 июня в РФПИ заявили, что EMA дало позитивный отзыв на российский препарат. В РФПИ также сообщили, что ожидают регистрации «Спутника V» на территории ЕС в течение двух месяцев.

Позже ВОЗ по итогам инспекции российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V» опубликовала замечания по работе одной из них.