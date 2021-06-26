Эрдоган открыл строительство канала в обход Босфора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству нового канала «Стамбул», соединяющего Черное и Мраморное моря, сообщает РБК со ссылкой на турецкие СМИ.

В частности, заложен фундамент первого моста через будущий канал. Выступая на открытии канала, Эрдоган нажал кнопку, которая символизировала начало реализации проекта.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Турции. Сегодня мы делаем новый шаг в развитии нашей страны», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент отметил, что проход больших судов через Босфор представляет собой серьезную опасность для города: авария грозит гибелью многих людей. При этом к 2050 году число судов, которые будут проходить через пролив, может достигнуть 78 тыс. в год при пропускной способности 25 тыс.

Длина нового канала «Стамбул»  составит 45 км, минимальная ширина — 275 м, глубина — 21 м. Завершить проект планируется за шесть лет. На его реализацию потратят около $15 млрд. Канал будет начинаться примерно в 35 км к западу от Босфора около международного аэропорта Стамбула и выходить в Мраморное море в черте города.

Впервые идея построить новый канал, который не будет попадать под действие конвенции Монтрё о свободе судоходства (в частности, освобождает суда от платы за проход и ограничивает прохождение военных кораблей из Средиземного в Черное море), возникла в 2011 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.06.2021, 00:49
    Гость: Красный

    Хорошо бы, чтобы при строительстве этого канала они столкнулись с такими неизвестными пока геологическими и прочими проблемами, чтобы у них не только весь этот проект ушел в ноль, но чтобы они себе все так там изгадили, чтобы потом все турки волосы на голове у себя рвали и последними словами проклинали этого Эрдогана, желающего себя в историю вписать. Вот это было бы весьма забавно.

  2. 27.06.2021, 00:38
    Гость: Парацельс

    Всё это для внутреннего турецкого употребления)
    Пока канал строят Эрдогану ничего не угрожает)
    Американцам он будет обещать пропускать их суда в Черное море, русских будет шантажировать скоростью стройки, украсть можно много, рейтинг повысит у избирателей, укрепит власть и тд и тп
    Одни плюсы))
    Интересно, он сам догадался или кто посоветовал??

  3. 27.06.2021, 00:35
    Гость: ABCD

    Уровень Черного моря превышает уровень Мраморного – приблизительно на 50...53 сантиметров. И скорость течения в Босфоре очень высокая. Новый канал усилит отток воды из Чёрного моря, что может вызвать падение уровня Чёрного моря. И без того мелкое Азовское море вообще может серьёзно обмелеть. Может возникнуть новая суша из за которой начнёт Галушкинстан грызться с РФ.
    Об этом султан подумал?

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