Эрдоган открыл строительство канала в обход Босфора
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству нового канала «Стамбул», соединяющего Черное и Мраморное моря, сообщает РБК со ссылкой на турецкие СМИ.
В частности, заложен фундамент первого моста через будущий канал. Выступая на открытии канала, Эрдоган нажал кнопку, которая символизировала начало реализации проекта.
«Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Турции. Сегодня мы делаем новый шаг в развитии нашей страны», — сказал Эрдоган.
Турецкий президент отметил, что проход больших судов через Босфор представляет собой серьезную опасность для города: авария грозит гибелью многих людей. При этом к 2050 году число судов, которые будут проходить через пролив, может достигнуть 78 тыс. в год при пропускной способности 25 тыс.
Длина нового канала «Стамбул» составит 45 км, минимальная ширина — 275 м, глубина — 21 м. Завершить проект планируется за шесть лет. На его реализацию потратят около $15 млрд. Канал будет начинаться примерно в 35 км к западу от Босфора около международного аэропорта Стамбула и выходить в Мраморное море в черте города.
Впервые идея построить новый канал, который не будет попадать под действие конвенции Монтрё о свободе судоходства (в частности, освобождает суда от платы за проход и ограничивает прохождение военных кораблей из Средиземного в Черное море), возникла в 2011 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хорошо бы, чтобы при строительстве этого канала они столкнулись с такими неизвестными пока геологическими и прочими проблемами, чтобы у них не только весь этот проект ушел в ноль, но чтобы они себе все так там изгадили, чтобы потом все турки волосы на голове у себя рвали и последними словами проклинали этого Эрдогана, желающего себя в историю вписать. Вот это было бы весьма забавно.
Всё это для внутреннего турецкого употребления)
Пока канал строят Эрдогану ничего не угрожает)
Американцам он будет обещать пропускать их суда в Черное море, русских будет шантажировать скоростью стройки, украсть можно много, рейтинг повысит у избирателей, укрепит власть и тд и тп
Одни плюсы))
Интересно, он сам догадался или кто посоветовал??
Уровень Черного моря превышает уровень Мраморного – приблизительно на 50...53 сантиметров. И скорость течения в Босфоре очень высокая. Новый канал усилит отток воды из Чёрного моря, что может вызвать падение уровня Чёрного моря. И без того мелкое Азовское море вообще может серьёзно обмелеть. Может возникнуть новая суша из за которой начнёт Галушкинстан грызться с РФ.
Об этом султан подумал?
А как ответили на гибель лётчика или убийство посла? Так и ответят.
Да, из Бреста во Владивосток, да на костях, как Беломор-Канал.