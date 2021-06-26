Эрдоган открыл строительство канала в обход Босфора

19:23 26.06.2021

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству нового канала «Стамбул», соединяющего Черное и Мраморное моря, сообщает РБК со ссылкой на турецкие СМИ.

В частности, заложен фундамент первого моста через будущий канал. Выступая на открытии канала, Эрдоган нажал кнопку, которая символизировала начало реализации проекта.

«Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Турции. Сегодня мы делаем новый шаг в развитии нашей страны», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент отметил, что проход больших судов через Босфор представляет собой серьезную опасность для города: авария грозит гибелью многих людей. При этом к 2050 году число судов, которые будут проходить через пролив, может достигнуть 78 тыс. в год при пропускной способности 25 тыс.

Длина нового канала «Стамбул» составит 45 км, минимальная ширина — 275 м, глубина — 21 м. Завершить проект планируется за шесть лет. На его реализацию потратят около $15 млрд. Канал будет начинаться примерно в 35 км к западу от Босфора около международного аэропорта Стамбула и выходить в Мраморное море в черте города.

Впервые идея построить новый канал, который не будет попадать под действие конвенции Монтрё о свободе судоходства (в частности, освобождает суда от платы за проход и ограничивает прохождение военных кораблей из Средиземного в Черное море), возникла в 2011 году.