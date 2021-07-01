НАТО не планирует уходить из акватории Черного моря
НАТО сохранит свое присутствие в акватории Черного моря и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе. Соответствующее заявление сделал спецпердставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, сообщает "Интерфакс".
По его словам, НАТО рассматривает акваторию Черного моря как территорию Украины, а не России. "У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента (с британским эсминцем Defender - прим. ред) союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - заявил он, добавив, что Россия должна понимать, что в этом вопросе они будут тверды.
Аппатурай также заявил, что Великобритания предоставила альянсу всю информацию о произошедшем 23 июня инциденте в Черном море. Россия же, по мнению НАТО, продолжает "дестабилизацию региона", размещая в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что "осложняет свободу судоходства".
Комментарии читателей Оставить комментарий
По его словам, НАТО рассматривает акваторию Черного моря как территорию "Украины, а не России"
Не мог Аппартуэй этого сказать. И Интерфакс не мог это напечатать.
Эту дурь может влепить только редакция КМ, когда начинает нести отсебятину.
Это только она может путать акваторию с территорией и считать, что Черное море может быть территорией только России, или только Украины.
Так и пускай остаются!
Будет филиал Скапа-Флоу.
Для справки: в Скапа Флоу был затоплен ВЕСЬ немецкий Флот Открытого Моря
Очевидно тот, который осознаёт как гнобили в 90-е "цивилизованные" и отсюда понимает что его ждет в случае поражения. Как то совершенно не улыбается выплачиввать репарации прибалтам.
Очевидно речь идет о Конвенции Монтрё, которую НАТО давно бы хотела похоронить. Она по сути обречена с введением нового канала Турции, но НАТО не хотела бы быть зависимой от турецких хотелок. Вот и пытается нахрапом, чтоб подешевле получилось. В конце концов 5 лярдов уже отпущенные на эту конвенцию ухнули безрезультатно, вот и приходится ловчить.
интересно, в случае реальной заворушки какой процент населения захочет воевать на стороне государства, которое накануне гнобило его по полной.