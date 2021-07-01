НАТО не планирует уходить из акватории Черного моря

НАТО сохранит свое присутствие в акватории Черного моря и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе. Соответствующее заявление сделал спецпердставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, сообщает "Интерфакс".

По его словам, НАТО рассматривает акваторию Черного моря как территорию Украины, а не России. "У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента (с британским эсминцем Defender - прим. ред)  союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - заявил он, добавив, что Россия должна понимать, что в этом вопросе они будут тверды.

Аппатурай также заявил, что Великобритания предоставила альянсу всю информацию о произошедшем 23 июня инциденте в Черном море. Россия же, по мнению НАТО, продолжает "дестабилизацию региона", размещая в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что "осложняет свободу судоходства".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.07.2021, 10:13
    Гость: иван з.

    По его словам, НАТО рассматривает акваторию Черного моря как территорию "Украины, а не России"
    Не мог Аппартуэй этого сказать. И Интерфакс не мог это напечатать.
    Эту дурь может влепить только редакция КМ, когда начинает нести отсебятину.
    Это только она может путать акваторию с территорией и считать, что Черное море может быть территорией только России, или только Украины.

  2. 01.07.2021, 09:35
    Гость: Дед

    Так и пускай остаются!
    Будет филиал Скапа-Флоу.
    Для справки: в Скапа Флоу был затоплен ВЕСЬ немецкий Флот Открытого Моря

  3. 01.07.2021, 09:29
    Гость: Alex203

    Очевидно тот, который осознаёт как гнобили в 90-е "цивилизованные" и отсюда понимает что его ждет в случае поражения. Как то совершенно не улыбается выплачиввать репарации прибалтам.

  4. 01.07.2021, 09:06
    Гость: Alex203

    Очевидно речь идет о Конвенции Монтрё, которую НАТО давно бы хотела похоронить. Она по сути обречена с введением нового канала Турции, но НАТО не хотела бы быть зависимой от турецких хотелок. Вот и пытается нахрапом, чтоб подешевле получилось. В конце концов 5 лярдов уже отпущенные на эту конвенцию ухнули безрезультатно, вот и приходится ловчить.

  5. 01.07.2021, 09:00
    Гость: интересно

    интересно, в случае реальной заворушки какой процент населения захочет воевать на стороне государства, которое накануне гнобило его по полной.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
Песков: кому не нравится вакцинация, может уволиться и уйти в другую сферу
«Нет планирования урожая, как это было раньше»: кто создал дефицит моркови и свеклы
© KM.RU, Пресс-служба РЖД
РЖД не будет отстранять непривитых. Кто следующий?
В Москве полицейские жестко задержали женщину в МФЦ из-за снятой маски
Избранное
Большой Театр - главный театр России
«У нашей группы спонтанно родилась песня «Бог покинул Украину»
«Британская корона: право на "расизм" как обязанность перед нацией. Королевская семья в Англии – не частная семья, а символ страны»
Без консервантов, ГМО и перспектив: что не так с законом об органической продукции
Преимущества и недостатки электромобилей
Горбачев: Свой среди чужих, чужой среди своих
Откуда взялась Матушка Зерновуха?
Аппарат для лепки пельменей в домашних условиях
«Хищники у корыта: правящую верхушку России составляют бюрократы и олигархи, пришедшие из ниоткуда»
Tattooin «Татуин 21»
Как устроить новогодний праздник для ребенка?