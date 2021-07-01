НАТО не планирует уходить из акватории Черного моря

07:55 1.07.2021

НАТО сохранит свое присутствие в акватории Черного моря и будет укреплять сотрудничество с партнерами в этом регионе. Соответствующее заявление сделал спецпердставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, сообщает "Интерфакс".

По его словам, НАТО рассматривает акваторию Черного моря как территорию Украины, а не России. "У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым - это Украина, а не Россия. Во время этого инцидента (с британским эсминцем Defender - прим. ред) союзники НАТО проявили твердость в защите перечисленных мною принципов", - заявил он, добавив, что Россия должна понимать, что в этом вопросе они будут тверды.

Аппатурай также заявил, что Великобритания предоставила альянсу всю информацию о произошедшем 23 июня инциденте в Черном море. Россия же, по мнению НАТО, продолжает "дестабилизацию региона", размещая в Крыму вооружения, включая ракетные системы, что "осложняет свободу судоходства".