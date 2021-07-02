В США объявили мораторий на смертную казнь

08:45 2.07.2021

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне, сообщает "Интерфакс".

В заявлении генпрокурора говорится, что мораторий продлится на время проверки соответствующих процедур минюста. Ранее, при вступлении в должность Гарланд заявлял, что у него есть опасения в связи с возможными казнями невиновных людей.

"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы всем, кто подпадает под федеральную систему уголовного правосудия, не только предоставлялись права, гарантированные конституцией и законами Соединенных Штатов, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно", - заявил он, объявляя мораторий.

Во время своей предвыборной кампании Джо Байден заявлял что будет добиваться отмены смертной казни. На текущий момент в США смертные казни разрешены на федеральном уровне, однако на местном уровне высшая мера наказания запрещена в 23 штатах, Вашингтоне и Пуэрто-Рико.

По данным Информационного центра о смертной казни США, в текущем году уже было совершено три казни, в 2020 году были казнены 17 человек. На октябрь 2020 года количество заключенных, ожидающих смертной казни в США превышало 2,5 тысячи.