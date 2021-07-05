Белоруссия потребовала от России выдать певицу Агурбаш

15:27 5.07.2021

Генпрокуратура Белоруссии потребовала от Москвы выдачи певицы Анжелики Агурбаш. Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Против Агурбаш белорусские власти возбудили уголовные дела по статьям о разжигании вражды и оскорблении президента страны.

«Я знаю, что Генпрокуратура возбудила против меня два уголовных дела по ст. 130, ч. 3 и ст. 368, ч. 2, требует моей экстрадиции и передачи в СИЗО № 1 города Минска. Сейчас у меня идет экстрадиционная проверка. Конечно, эти обвинения ничтожны и безосновательны», — рассказала РБК Анжелика Агурбаш.

По сведениям Генпрокуратуры, с августа прошлого года, когда в Белоруссии прошли выборы главы государства, Агурбаш размещала в Сети, в том числе в соцсетях и на YouTube, информацию, направленную на возбуждение вражды и розни в отношении силовиков и органов власти, которые выступали «за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя».

Кроме того, Анжелика Агурбаш в группе с неустановленным кругом лиц разместила в интернете сведения, «содержащие оскорбления» президента Белоруссии Александра Лукашенко, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

В Белоруссии Агурбаш уже заочно арестовали и запросили у российской стороны выдачу певицы.