Кипр признает российские сертификаты о вакцинации
Привитым от COVID-19 гражданам России не придется сдавать ПЦР-тесты при поездке на Кипр. Государство признает российские сертификаты о вакцинации.
Остальным россиянам нужно при въезде на Кипр предъявить два отрицательных теста на ковид, поскольку Россия находится в «красной категории» по заболеваемости. Первый ПЦР должен быть сделан за 72 часа до прилета на остров, второй — по прибытии, сказал РИА «Новости» министр туризма Кипра. Тест на острове платный — его цена составляет около 30 евро.
Когда заболеваемость в РФ снизится, и страна будет переведена в «оранжевую категорию», российским туристам достаточно будет одного теста на COVID-19.
На Кипре на сегодня уже привито порядка 65% населения, подчеркнул министр. Поэтому передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы. В то же время сохраняются требования соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях и дезинфицировать руки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
сразу перестанет признавать.
Признает ли Кипр сертификаты, это интересно.
Я вот их уже не признаю. То есть - не все признаю.
Сегодня очень многие в Москве приобретают поддельные сертификаты. Примерно за 4000 рублей. Наказания не прописаны, да уже и поздно, по моему..наказать можно десяток-другой, а тут речь о больших тысячах..А что им делать, ведь на прививку стоит очередь, А начальство на работе требует принести хоть что... И до 15 июля, а то к работе не допустят ..
При этом начальство гордится, что так много фирм уже рапортовали о 60 процентной, вакцинации..
Это же Россия, хочется напомнить..
Всегда даже невыполнимые задания выполнялись, приписки спасали..
Голь на выдумки хитра, народная мудрость..
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Надо бы срок продлить, хотя бы, чтобы живых очередей не было..
Ну и позже, видимо, тихо липовые сертификаты выявить, и пусть не дуркуют..
Просто идиоты.
Сначала глобально всех пугали СПИДом (куда делся непонятно), потом свиной грипп (куда делся непонятно), потом птичий грипп (куда делся непонятно). Сейчас "корона вирус" и он пройдет, но думаю если эти пандемии приносят кому-то миллиарды , от обязательно появится нечто похожее типа "Мантия-вирус", "Ордена-вирус" , Фрак-шляпа-вирус".......... Многие умирают от старости в 80+ , а к соболезнованиям добавляют если бы не коронавирус, то еще мог бы жить лет сто. Если миллиардеров медицина не может спасти, то на что надеются простые люди? Только на свой иммунитет..