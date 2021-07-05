Кипр признает российские сертификаты о вакцинации

13:50 5.07.2021

Привитым от COVID-19 гражданам России не придется сдавать ПЦР-тесты при поездке на Кипр. Государство признает российские сертификаты о вакцинации.

Остальным россиянам нужно при въезде на Кипр предъявить два отрицательных теста на ковид, поскольку Россия находится в «красной категории» по заболеваемости. Первый ПЦР должен быть сделан за 72 часа до прилета на остров, второй — по прибытии, сказал РИА «Новости» министр туризма Кипра. Тест на острове платный — его цена составляет около 30 евро.

Когда заболеваемость в РФ снизится, и страна будет переведена в «оранжевую категорию», российским туристам достаточно будет одного теста на COVID-19.

На Кипре на сегодня уже привито порядка 65% населения, подчеркнул министр. Поэтому передвижение свободное, открыты рестораны, гостиницы, тематические парки, все службы, которые могут потребоваться туристу из-за границы. В то же время сохраняются требования соблюдать дистанцию, носить маску в помещениях и дезинфицировать руки.