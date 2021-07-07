Президент Гаити убит в своей частной резиденции

13:55 7.07.2021

Президент Гаити Жовенель Мойз убит в ночь на среду в своей резиденции, сообщает BBC News со ссылкой на заявление главы правительства страны Клода Жозефа.

Сообщается, что резиденция президента в Порт-о-Пренсе была штурмована неизвестными вооруженными людьми в 01:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу).

"Около часа ночи 7 июля группа неизвестных, некоторые из которых говорили по-испански, совершили нападение на частную резиденцию президента республики и смертельно его ранили", - говорится в заявлении правительства, добавив, что ситуация в стране находится под контролем армии и полиции.

В ходе атаки также пострадала супруга президента.

Жовенель Мойз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года, вступил в должность в 2017 году. Отмечается, что его нахождение у власти было неустойчивым, так как он столкнулся с обвинениями в коррупции, а также с серьезными антиправительственными протестами.