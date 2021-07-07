Президент Гаити убит в своей частной резиденции

Жовенель Мойз

Президент Гаити Жовенель Мойз убит в ночь на среду в своей резиденции, сообщает BBC News со ссылкой на заявление главы правительства страны Клода Жозефа. 

Сообщается, что резиденция президента в Порт-о-Пренсе была штурмована неизвестными вооруженными людьми в 01:00 по местному времени (05:00 по Гринвичу).

"Около часа ночи 7 июля группа неизвестных, некоторые из которых говорили по-испански, совершили нападение на частную резиденцию президента республики и смертельно его ранили", - говорится в заявлении правительства, добавив, что ситуация в стране находится под контролем армии и полиции. 

В ходе атаки также пострадала супруга президента.

Жовенель Мойз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года, вступил в должность в 2017 году. Отмечается, что его нахождение у власти было неустойчивым, так как он столкнулся с обвинениями в коррупции, а также с серьезными антиправительственными протестами. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 07.07.2021, 17:09
    Гость: Неравнодушный

    Чувствую, без наших Петрова и Боширова не обошлось. Хотя, шутить совсем не хочется.

Все комментарии (12)
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