Евросоюз начнет срочную спецоперацию на границе Литвы с Белоруссией

14:21 12.07.2021

Европейское пограничное агентство (Frontex) заявило о проведении срочной операции на границе Литвы и Белоруссии на фоне роста потока мигрантов. Официальный запрос о поддержке Вильнюс направил в ЕС 10 июля.

Для оказания помощи литовским пограничникам Frontex еще 1 июля стало отправлять туда специалистов и технику.

«Положение на границе Литвы с Белоруссией остается тревожным. Я решил провести быстрое пограничное вмешательство для укрепления внешней границы Евросоюза», — пояснил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Фабрис Леггери.

Он отметил, что на границу будут отправлены дополнительные силы пограничников, патрульных машин, а также сотрудники для переговоров с мигрантами и сбора информации об их участии в преступных организациях.

По информации Frontex, только за первую неделю июля правительство Литвы зафиксировало свыше 800 незаконных пересечений границы с Белоруссией. Если сначала большинство мигрантов прибывали из Ирака, Ирана и Сирии, то в последние дни власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

На прошлой неделе прошли переговоры между президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой агентства Фабрисом Леггери. Науседа отмечал, что европейское агентство направит в Литву несколько вертолетов. Позднее во время визита в Польшу он назвал мигрантов «политическим оружием» Лукашенко.

«Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия», — заявил литовский лидер.