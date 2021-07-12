Евросоюз начнет срочную спецоперацию на границе Литвы с Белоруссией

Фото с сайта twitter.com

Европейское пограничное агентство (Frontex) заявило о проведении срочной операции на границе Литвы и Белоруссии на фоне роста потока мигрантов. Официальный запрос о поддержке Вильнюс направил в ЕС 10 июля.

Для оказания помощи литовским пограничникам Frontex еще 1 июля стало отправлять туда специалистов и технику.

«Положение на границе Литвы с Белоруссией остается тревожным. Я решил провести быстрое пограничное вмешательство для укрепления внешней границы Евросоюза», — пояснил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Фабрис Леггери.

Он отметил, что на границу будут отправлены дополнительные силы пограничников, патрульных машин, а также сотрудники для переговоров с мигрантами и сбора информации об их участии в преступных организациях.

По информации Frontex, только за первую неделю июля правительство Литвы зафиксировало свыше 800 незаконных пересечений границы с Белоруссией. Если сначала большинство мигрантов прибывали из Ирака, Ирана и Сирии, то в последние дни власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.

На прошлой неделе прошли переговоры между президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой агентства Фабрисом Леггери. Науседа отмечал, что европейское агентство направит в Литву несколько вертолетов. Позднее во время визита в Польшу он назвал мигрантов «политическим оружием» Лукашенко.

«Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия», — заявил литовский лидер.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.07.2021, 19:43
    Гость: Совершенно верно!

    ЛукашескО таки открывал въезд для разных
    Стран и народностей, типа "Приезжайте, люди добрые", был даже скандальчик. На о основании что у на с Белоруссией открыта, граница, а тут такая орда

  2. 12.07.2021, 19:40
    Гость: А дальше что?

    Неделей раньше, неделей позже, но Евросоюз границу перекроет,ресурсов полно. И что будет делать колхозный дурачок со всеми этими иракцами и конголезцами?

  4. 12.07.2021, 17:31
    Гость: Будя врать!

    Еже три года назад Цыган открыл бызвизовый въезд в Беларусь для граждан 150 стран. Вот они и едут.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Путин на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов»
«Времена, когда Черноморский флот СССР доминировал в Черном море и оно, по сути, было внутренним морем СССР, прошли и прошли, похоже, навсегда»
Спасская башня © KM.RU, Илья Шабардин
Сергей Черняховский. Мифологемы «особого пути» для России
как западные социологи «превращают» в ЛГБТ почти треть населения Земли
Оправдать любую мерзость: как западные социологи «превращают» в ЛГБТ почти треть населения Земли
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Избранное
«Защита от будущего. Кто поёт хором о преимуществах бездетности»
Лечебные и косметические свойства хмеля
Родители школьников потребовали от властей прекратить внедрение цифрового образования
О бедной крапиве замолвите
Соломенные еноты «Остров-крепость»
Чистка брусчатки: лучшие методы
"Проклятье фараона" или по каким причинам происходят кораблекрушения?
22 июня 1941 года. За что сражался наш народ?
Глеб Самойлов поблагодарил «Брат-2» за тот мир, в котором мы живем
Невакцинированных винят в чужих смертях от ковида – что не так с наглядной агитацией за прививки?
«Без восстановления справедливости в распределении национального богатства Россию ждет деморализация и деградация»