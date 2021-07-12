Евросоюз начнет срочную спецоперацию на границе Литвы с Белоруссией
Европейское пограничное агентство (Frontex) заявило о проведении срочной операции на границе Литвы и Белоруссии на фоне роста потока мигрантов. Официальный запрос о поддержке Вильнюс направил в ЕС 10 июля.
Для оказания помощи литовским пограничникам Frontex еще 1 июля стало отправлять туда специалистов и технику.
«Положение на границе Литвы с Белоруссией остается тревожным. Я решил провести быстрое пограничное вмешательство для укрепления внешней границы Евросоюза», — пояснил исполнительный директор пограничного агентства ЕС Фабрис Леггери.
Он отметил, что на границу будут отправлены дополнительные силы пограничников, патрульных машин, а также сотрудники для переговоров с мигрантами и сбора информации об их участии в преступных организациях.
По информации Frontex, только за первую неделю июля правительство Литвы зафиксировало свыше 800 незаконных пересечений границы с Белоруссией. Если сначала большинство мигрантов прибывали из Ирака, Ирана и Сирии, то в последние дни власти заметили изменение в составе миграционных потоков. В июле большинство прибывших составили граждане Республики Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала.
На прошлой неделе прошли переговоры между президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой агентства Фабрисом Леггери. Науседа отмечал, что европейское агентство направит в Литву несколько вертолетов. Позднее во время визита в Польшу он назвал мигрантов «политическим оружием» Лукашенко.
«Мы не позволим белорусскому режиму использовать мигрантов в качестве политического оружия», — заявил литовский лидер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ЛукашескО таки открывал въезд для разных
Стран и народностей, типа "Приезжайте, люди добрые", был даже скандальчик. На о основании что у на с Белоруссией открыта, граница, а тут такая орда
Неделей раньше, неделей позже, но Евросоюз границу перекроет,ресурсов полно. И что будет делать колхозный дурачок со всеми этими иракцами и конголезцами?
Лукашеску еще занятнее. Притом, что история развивается по спирали.
Еже три года назад Цыган открыл бызвизовый въезд в Беларусь для граждан 150 стран. Вот они и едут.
Интересная фамилия- Науседа)) Как-то очень созвучно с Гомоседой))