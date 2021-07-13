Глава МВД Украины Аваков написал заявление об отставке

19:31 13.07.2021

Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, говорится в релизе пресс-службы министерства в Facebook. Аваков подписал его словами «Честь имею!».

По данным УНН, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке министра 15 июля. СМИ уточняют, что вопрос об отставке Арсена Авакова будет рассмотрен сегодня на заседании пропрезидентской фракции «Слуга народа».

Как пишет издание «Новое Время», в офисе украинского лидера Владимира Зеленского главным кандидатом на пост главы МВД рассматривают секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. По информации издания, рассматривается на эту должность еще один кандидат — директор Центра инфраструктуры и технологий МВД Александр Ефименко.

Арсен Аваков возглавляет МВД Украины с февраля 2014 года, чиновник входил в состав правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. За это время информация о его возможной отставке появлялась несколько раз.