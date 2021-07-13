Глава МВД Украины Аваков написал заявление об отставке
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке, говорится в релизе пресс-службы министерства в Facebook. Аваков подписал его словами «Честь имею!».
По данным УНН, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке министра 15 июля. СМИ уточняют, что вопрос об отставке Арсена Авакова будет рассмотрен сегодня на заседании пропрезидентской фракции «Слуга народа».
Как пишет издание «Новое Время», в офисе украинского лидера Владимира Зеленского главным кандидатом на пост главы МВД рассматривают секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова. По информации издания, рассматривается на эту должность еще один кандидат — директор Центра инфраструктуры и технологий МВД Александр Ефименко.
Арсен Аваков возглавляет МВД Украины с февраля 2014 года, чиновник входил в состав правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. За это время информация о его возможной отставке появлялась несколько раз.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Похоже пауки в банке начали жрать друг друга по-настоящему. Интересно, доживёт ли этот хмырь до нового года? Порох таких не прощает.
Арсен Аваков возглавляет МВД Украины с февраля 2014 года, чиновник входил в состав правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.
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Видно, чтобы удержаться при таких правительствах, нужно иметь острый ум, хитрость и чутье. Восемь лет - это вам не хухры-мухры. А сейчас решил слинять, видно что-то чует.
Виноваты, естественно, Путин, Байден и Меркель. И слабак Зеленский.
Несчастный украинский президент ЗЕ только что получил невнятный ответ от Меркель по поводу транзитного статуса Украины, поскольку Байден не желает ссориться с Германией из-за СП-2. А Германия желает надежно обеспечить себя энергоресурсами и закончить строительство и начать эксплуатацию этого нового газового трубопровода. Какие денежки после этого будет получать Украина - вопрос дискуссионный.
Возникает вопрос, кто же харчевать Украину будет? Путин недавно сказал, что Россия не обязана кормить кого попало. Но и Европа с Америкой не желают тратиться, помните, как МВФ дает Киеву транши в час по чайной ложке? А впереди суровая зима и европейские тарифы на все.
Короче, Аваков - это предусмотрительный украинский дияч, типа Попандопуло из Свадьбы в Малиновке. Уже ведь ясно видно, что многие на Украине на всякий случай достают из сундуков буденновки. Вот и Аваков, тоже умывает руки, понимая, что шухер неизбежен.
Аваков все заранее просчитал и решил заранее умыть руки, не желая участвовать в предстоящем массовом кровопускании на Украине. А это произойдет уже в начале зимы, с началом отопительного сезона. С 1 июля на Украине произошло пока незначительное повышение тарифов на ЖКХ, поскольку в платежки не входит отопление, но к отопительному сезону в каждую платежку добавится новая т.н. зимняя строчка с очень и очень весомой суммой, которую нужно обязательно уплатить. Поскольку украинское население - это нищета и не имеет столько денег, предстоят массовые волнения, разгонять которые поручат МВД и нацикам. Высока вероятность провокаций с жертвами, в том числе и массовыми типа майданной сотни. По всей вероятности Аваков решил от этого грязного дела на время дистанцироваться. А как ещё можно объяснить добровольный отказ от хлебного места? И не только хлебного, но и политически значимого. Ведь именно должность дала Авакову ключевую роль на президентских выборах, когда аваковцы не дали Порошенко никаких шансов воспользоваться административным ресурсом и оставить себе президентскую должность. Несомненно, Аваков всё это ближайшее будущее просчитал и решил куда-нибудь слинять, вероятно в надежде, что после всего, что произойдет, его вновь призовут возглавить МВД и навести порядок. Такой вариант для курирующих Украину американцев вполне приемлем, им не привыкать рассматривать кандидатуры типа Гиммлера для послевоенной Германии.
Есть и другие версии, которые я пока озвучивать не буду.
Аваков в отличии от Зе видимо внимательно прочитал статью президента РФ полностью и понял что ловить ему на Украине больше не чего, скоро она вернется под контроль РФ и начнутся чистки и репрессии, а он будет уже в стороне не при делах, поэтому и написал заявление, потому что власть меняется. Видать наконуне президенты РФ и Штатов все таки обсуждали украинский вопрос и решили вернуть Укринау под контроль РФ. Если штаты из Афгана валят то из Укрианы тем более. Зе не оправдал надежды западных кураторов войну с РФ так и не развязал поэтому его решили сменить.