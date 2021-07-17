В Армении сообщили о перестрелках на границе с Азербайджаном
Вооруженные силы Азербайджана с середины субботы периодически обстреливают позиции армянской армии в направлении населенного пункта Ерасх на западе страны, расположенного на границе с Нахичеванской автономной республикой, сообщают в минобороны Армении.
Армянская сторона предприняла ответные меры, с армянской стороны погибших и раненых нет, сообщет "Интерфакс".
Обстановка на границе Армении с Нахичеванью обострилась 14 июля. Тогда минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.
В субботу и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване заявил, что Азербайджан якобы намерен развязать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. В Баку эти обвинения назвали абсолютной ложью.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как могли опять проголосовать и оставить предателя нации Пошиняна премьером? Это нужно быть последними идиотами. Видимо мало потери Карабаха теперь потеряете и Ереван его скоро возьмут азеры при полном бездействии кремля, можете не сомневаться с таким руководством как у вас и у нас сдадут всё.
Нас их закавказские терки не должны волновать.