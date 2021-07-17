В Армении сообщили о перестрелках на границе с Азербайджаном

22:51 17.07.2021

Вооруженные силы Азербайджана с середины субботы периодически обстреливают позиции армянской армии в направлении населенного пункта Ерасх на западе страны, расположенного на границе с Нахичеванской автономной республикой, сообщают в минобороны Армении.

Армянская сторона предприняла ответные меры, с армянской стороны погибших и раненых нет, сообщет "Интерфакс".

Обстановка на границе Армении с Нахичеванью обострилась 14 июля. Тогда минобороны Армении сообщило о гибели армянского военного в результате выстрела со стороны ВС Азербайджана. Минобороны Азербайджана в ответ обвинило ВС Армении в обстреле позиции азербайджанских военных и ранении азербайджанского военнослужащего.

В субботу и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместном брифинге с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване заявил, что Азербайджан якобы намерен развязать новые военные столкновения в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. В Баку эти обвинения назвали абсолютной ложью.