Путин предлагал Байдену использование российских военных баз в Средней Азии

16:44 17.07.2021

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве предлагал скоординировать действия в Афганистане и использовать российские военные базы, расположенные на территории Таджикистана и Киргизии, узнал "Коммерсант".

Речь могла бы идти об обмене информацией, в том числе полученной с использованием дронов. Американская сторона внятного ответа не дала. "Если бы американцы были заинтересованы только в том, чтобы следить за ситуацией в Афганистане, они бы приняли это щедрое предложение. Но пока они не дали четкого ответа, что наводит на мысль, что, возможно, у них все же другие цели",— сказал один из собеседников издания.

В Кремле информацию по поводу российского предложения не прокомментировали.

В начале июня Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном пообещал оказать Таджикистану помощь из-за кризиса в соседнем с республикой Афганистане. После вывода войск США из Афганистана, где они находились с 2001 года, запрещенная в России террористическая организация «Талибан» начала оперативно занимать территории, находившиеся под контролем официального правительства в Кабуле. Армия правительственных сил отступает на территорию Таджикистана. 5 июля границу пересекли более тысячи афганских силовиков.

На территории Таджикистана располагается 201-я российская военная база — крупнейший российский военный объект за ее пределами. Она была создана в 2004 году, срок ее дислокации по соглашению двух стран продлен до 2042 года.