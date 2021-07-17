Путин предлагал Байдену использование российских военных баз в Средней Азии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве предлагал скоординировать действия в Афганистане и использовать российские военные базы, расположенные на территории Таджикистана и Киргизии, узнал "Коммерсант".
Речь могла бы идти об обмене информацией, в том числе полученной с использованием дронов. Американская сторона внятного ответа не дала. "Если бы американцы были заинтересованы только в том, чтобы следить за ситуацией в Афганистане, они бы приняли это щедрое предложение. Но пока они не дали четкого ответа, что наводит на мысль, что, возможно, у них все же другие цели",— сказал один из собеседников издания.
В Кремле информацию по поводу российского предложения не прокомментировали.
В начале июня Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном пообещал оказать Таджикистану помощь из-за кризиса в соседнем с республикой Афганистане. После вывода войск США из Афганистана, где они находились с 2001 года, запрещенная в России террористическая организация «Талибан» начала оперативно занимать территории, находившиеся под контролем официального правительства в Кабуле. Армия правительственных сил отступает на территорию Таджикистана. 5 июля границу пересекли более тысячи афганских силовиков.
На территории Таджикистана располагается 201-я российская военная база — крупнейший российский военный объект за ее пределами. Она была создана в 2004 году, срок ее дислокации по соглашению двух стран продлен до 2042 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Чего изволите-с?"
Власть готова всех предать,
Чтоб удобней воровать.
Совершенно ясно, что ни в одном государстве Средней Азии не должно установиться жесткого, радикального, антироссийского режима власти. По всем границам всех стран Средней Азии должна быть обеспечена возможность гарантированного пресечения любых попыток прорыва на территорию Средней
Азии деструктивных сил.
с бакатиным или власовым?
Все дело в том, что не народу России он служит, а ворам-прихватизаторам и офшорным жуликам! А для них важно дружить с всесильными, находить с ними гешефты и угождать Бидону.