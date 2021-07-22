Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

10:54 22.07.2021

Россия впервые в своей истории обратилась с межгосударственной жалобой против Украины в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).

Всего против Украины было выдвинуто десять основных претензий, сообщает РБК со ссылкой на информацию Генпрокуратуры РФ.

Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;

«практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путем запрета работы СМИ и журналистов;

дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;

дискриминация российского бизнеса;

гибель людей и уничтожение имущества «в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации»;

лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;

блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;

нападения на дипломатические представительства России;

крушение самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий».

«отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».

Ожидается, что подача жалобы «привлечет внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».

«Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский Суд по правам человека», - указывается в приложении к пресс-релизу.