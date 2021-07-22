Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Россия впервые в своей истории обратилась с межгосударственной жалобой против Украины в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).

Всего против Украины было выдвинуто десять основных претензий, сообщает РБК со ссылкой на информацию Генпрокуратуры РФ.

  • Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;
  • «практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путем запрета работы СМИ и журналистов;
  • дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
  • дискриминация российского бизнеса;
  • гибель людей и уничтожение имущества «в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации»;
  • лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
  • блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;
  • нападения на дипломатические представительства России;
  • крушение самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий».
  • «отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».

Ожидается, что подача жалобы «привлечет внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».

«Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский Суд по правам человека», - указывается в приложении к пресс-релизу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.07.2021, 19:52
    Гость: Nic

    И нациков в бандерщине подогревает,чтобы они оборзели там окончательно, и закончился этот проект.Как говоиится,"я тебя породил,я тебя и убъю".Никому это образование не нужно,ни заппду ни востоку.

  2. 22.07.2021, 19:42
    Гость: замечание со стороны

    Как всегда читатели не удосуживаются изучить вопрос, т. е. прочесть соответствующее дополнение в К.РФ ст.ст.15 и 79. В 15 - не верховенство рос. законов, а Конституции, т.е. - Основного закона. Нормы международных договоров РФ в случае несоответствия их нац. законам пользуются верховенством по отношению к последним. Понятно, иначе нельзя, но с другой стороны - межд. договоры должны соответствовать Конституции РФ. Ну, и 79-я, впрочем, статья доступна, Конституция не в спецхране.

  3. 22.07.2021, 19:20
    Гость: Россия офонарела

    Сама развязала бойню в Донбассе, сбили русские боевики самолёт -а виновата Украина. Во дела!

  4. 22.07.2021, 19:06
    Гость: www

    8 лет не чесались, счас не получится, вообще чурики врубят, и забудут этот Дом профсоюзов навсегда.

  5. 22.07.2021, 18:58
    Гость: признаёт не признаёт

    выполняет не выполняет
    НУ И КАКАЯ РАЗНИЦА?

    К гадалке не ходи Россия суд проиграет,
    ну не подчиняется Россия , ну и что?кроме морального удовлетворения
    А Украине и ЕС плевать что РФ не признаёт.
    Не?

    Крым российским они не признают.
    России ведь международного признания надо.
    Или не надо?
    Если не надо, нАкой тот суд...

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