Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину
Россия впервые в своей истории обратилась с межгосударственной жалобой против Украины в Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).
Всего против Украины было выдвинуто десять основных претензий, сообщает РБК со ссылкой на информацию Генпрокуратуры РФ.
- Гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме Профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе;
- «практика подавления свободы слова и преследования инакомыслящих» путем запрета работы СМИ и журналистов;
- дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы;
- дискриминация российского бизнеса;
- гибель людей и уничтожение имущества «в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории Российской Федерации»;
- лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах в центральные органы власти;
- блокирование Северо-Крымского канала «как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова»;
- нападения на дипломатические представительства России;
- крушение самолета «Малазийских авиалиний» 17 июля 2014 года «вследствие незакрытия властями Украины воздушного пространства над зоной боевых действий».
- «отказ от оказания необходимой правовой помощи российским следственным органам в расследовании совершенных преступлений».
Ожидается, что подача жалобы «привлечет внимание Европейского Cуда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями».
«Российская Федерация выступает за идеалы демократии, соблюдение прав и свобод человека, в связи с этим для прекращения административных практик по массовому нарушению Украиной прав, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, вынуждена обратиться с межгосударственной жалобой в Европейский Суд по правам человека», - указывается в приложении к пресс-релизу.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И нациков в бандерщине подогревает,чтобы они оборзели там окончательно, и закончился этот проект.Как говоиится,"я тебя породил,я тебя и убъю".Никому это образование не нужно,ни заппду ни востоку.
Как всегда читатели не удосуживаются изучить вопрос, т. е. прочесть соответствующее дополнение в К.РФ ст.ст.15 и 79. В 15 - не верховенство рос. законов, а Конституции, т.е. - Основного закона. Нормы международных договоров РФ в случае несоответствия их нац. законам пользуются верховенством по отношению к последним. Понятно, иначе нельзя, но с другой стороны - межд. договоры должны соответствовать Конституции РФ. Ну, и 79-я, впрочем, статья доступна, Конституция не в спецхране.
Сама развязала бойню в Донбассе, сбили русские боевики самолёт -а виновата Украина. Во дела!
8 лет не чесались, счас не получится, вообще чурики врубят, и забудут этот Дом профсоюзов навсегда.
выполняет не выполняет
НУ И КАКАЯ РАЗНИЦА?
К гадалке не ходи Россия суд проиграет,
ну не подчиняется Россия , ну и что?кроме морального удовлетворения
А Украине и ЕС плевать что РФ не признаёт.
Не?
Крым российским они не признают.
России ведь международного признания надо.
Или не надо?
Если не надо, нАкой тот суд...